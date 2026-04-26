לאחר הביטול הדרמטי בשבוע שעבר לאור הדאגה למצבו הרפואי של האדמו"ר מבעלזא, התקבלה בשעה האחרונה החלטה סופית לקיים את שבת הנגידים כבר בשבת הקרובה • מאות נגידי החסידות יעשו דרכם מכל קצווי תבל לשהות בצל הקודש • ההתרגשות בשיאה (חסידים)
בהיכל הישיבה הגדולה "אוהל שלמה" של חסידי צאנז זוועיהל ביוניאן סיטי שבארה"ב, התכנסו בחורי החסידות לשמוע את משא הקודש של האדמו"ר לרגל תחילת זמן הקיץ | במהלך דבריו עורר האדמו"ר את הבחורים על חשיבות ניצול ימי הקיץ לעליה בתורה וביראת שמיים, והדגיש את כוחה של ההתמדה בעת הזו | בסיום המעמד עברו הבחורים בסך לפני הקודש, והאדמו"ר חילק לכל אחד תפוח לברכה (עולם הישיבות)
שנה לייסוד הקהילה הצעירה של חסידי ויז'ניץ בשומרון, בנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר אב"ד החסידות באלעד, הגיע למעמד מיוחד בעמנואל והביא את המסר המרגש מאביו • הרבי הבטיח: "נכונו לכם עתיד מזהיר" • התיעוד המלא מהביקור המרומם (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זצ"ל, ערך נכדו האדמו"ר טיש הילולא בהשתתפות קהל חסידים רב ורבנים דגולים | במעמד שולב גם סיום ישיבת בין הזמנים לבחורי החסידות, שסיכמו תקופת לימוד פורייה בחודש ניסן האחרון | האדמו"ר נשא מדברות קודשו על מורשת זקנו וחיזק את הבחורים לקראת תחילת זמן קיץ בהיכלי הישיבות (חסידים)
בערב שב"ק האחרון נערך מעמד 'פדיון הבן' לנין האדמו"ר מנדבורנה חיפה, נכד לחתנו הרה"צ רבי צבי הירש הורונצ'יק בן הגה"צ רמ"מ מלעלוב, בן לבנו הרב אהרן יחיאל הורונצ'יק חתן הרה"ג ר' יעקב יהושע אנגלנדר ראש ישיבות מכנובקא בעלזא חתן הגה"צ ר' משה שטרן אב"ד סטריקוב | הכהן הפודה היה האדמו"ר מספינקא מרחוב הושע (חסידים)
תחת הכותרת "בחכמה יבנה בית" התכנסו עשרות הורים לילדים בגיל השידוכים לשמוע דברי הדרכה וחיזוק • במרכז המעמד זכו לשמוע את משא הקודש של האדמו"ר מנדבורנה ודברי חיזוק מהאדמו"ר מפיטסבורג • צפו בגלריה (חסידים)
רבבות נהרו השבוע להונגריה להילולת הרה"ק רבי ישעיה בן רבי משה זי"ע | אירועי ההילולא החלו מערב שבת ועד יום שלישי, בהובלת משפחת רובין מרבי ישעי'לעס הויז | צפו בתיעוד ענק שמגיש הצלם מאיר אדרי, מהאווירה הקסומה, החל מהפרשת חלה, עירוב חצרות והדלקת הנרות, ועד הכנת המאכלים והתפילות בציון הקדוש, פינות חדשות ונסתרות מחצר הקודש (חסידים)
במלאות שמונים שנה להסתלקותו של הרה"ק רבי יעקב חיים מסטאלין זי"ע, אשר משימת חייו היה הצלת הדור הצעיר, תוך שהוא מקרב צעירים וסטודנטים שאינם דתיים ועוד. פקד האדמו"ר מלוצק את הציון הקדוש בבית החיים בדיטרויט שבארה"ב | בהמשך ערך טיש הילולא באוהל הענק שהוקם במקום לרגל ההילולא קדישא (חסידים)
קהל מכובד נטלו חלק אמש (רביעי) בסעודת ההילולא שערך האדמו"ר מספינקא רמת אהרן, לזכר זקינו הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' זיע"א | במהלך הסעודה השמיע האדמו"ר מדברותיו במשנת בעל ההילולא | בסיום הסעודה עברו הקהל לקבל 'כוס של ברכה' מגביעו האישי של האדמו"ר (חסידים)
בשעה טובה ומצלחת נחגגה שמחת אירוסי נכד האדמו"רים מנדבורנה ויארוסלב, עב"ג הכלה המהוללה נכדת האדמו"ר ממודז'יץ, בת לחתנו האדמו"ר מאופלה | בשמחה המרוממת נטלו חלק קהל רב ואדמו"רים, שחגגו את הקשר החדש המאחד את שושלות החסידות המפוארות (חסידים)
במלאות שנתיים להסתלקותו של האדמו"ר מביאלה זצ"ל, חבר מועצת גדולי התורה, התכנסו המוני חסידיו לשבת התאחדות בבית מדרשו בירושלים • ביום ההילולא התכנסו ליום שכולו תורה בהשתתפות האדמו"ר מתולדות אהרן, הגר"א וייס ובעל ה'פסקי תשובות' • צפו בתיעוד המסכם של ימי ההילולא (חסידים)
דרמה של ממש בימים האחרונים בישיבה הכלל חסידית המפוארת של חסידות טשערנוביל השוכנת בעיר אלעד • המשגיח הודיע בשיחה דרמטית לבחורים כי פנימיית ה"קיבוץ" תיסגר בזמן אלול הקרוב • וגם, התנאי לחזרה לכלל בחורי שיעור ג' לישיבה, עמידה בזמני התפילות והלימודים בזמן הקיץ • "מי שלא יעמוד במכסה - יסולק" • כל הפרטים (עולם הישיבות)
בחצר הקודש ויז'ניץ מציינים היום ו' אייר, את יום הבהיר - יום הולדתו ה-81 של האדמו"ר מויז'ניץ | הערב, לאחר תפילת ערבית יצא האדמו"ר אל פתח חדרו של אביו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, שם ספר ספירת העומר בנוסח המלבב מדור דור | צפו בתיעוד (חסידים)
בעיר הקודש ירושלים נחגגה שמחת הברית לנין האדמו"ר מטשארנאביל נכד לבנו הרה"צ רבי פנחס ישראל טווערסקי בן לבנו הרב משולם זוסיא טווערסקי חתן המשפיע החסידי הרה"צ רבי נחמן בידרמן | בשמחה התכבדו הסבים בכיבודים הרמים, ולאחר מכן הסבו למסיבת לחיים ובהמשך לסעודת המצווה (חסידים)
