בצל איומיו של הנשיא טראמפ לכבוש את "אי הנפט" של איראן שבמפרץ הפרסי, בכיר בפנטגון ושני פקידים בממשל האמריקני אמרו כי תוכניות עבור צבא ארה"ב לכיבוש האי חארג שבמפרץ הפרסי גובשו כבר חודשים, אך נגנזו שוב ושוב מכיוון שהמבצע נחשב למסוכן מדי.

לפי אותם גורמים שצוטטו בדיווח ה-CNN, התפיסה בבית הלבן ובפנטגון היא שהשתלטות על האי, או מחיקת תשתית האנרגיה שלו, תביא בפועל לפשיטת רגל של איראן ותקטין את יכולותיה עד לנקודה שלא תוכל להמשיך במלחמה.

יחד עם זאת, גורמים רשמיים הבהירו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי מבצע כזה ידרוש ככל הנראה מספר משמעותי של כוחות קרקעיים ועלול להוביל לאבדות כבדות. בשל כך, הפנטגון והבית הלבן התייחסו למהלך כאפשרות של "סוף המשחק", מוצא אחרון.

כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים היום לכבוש את "אי הנפט" של איראן שבמפרץ הפרסי. בפוסט ברשת החברתית Truth Social שבבעלותו כתב: "ארה"ב תכה את איראן שהצי, חיל האוויר, המכ"ם, מערך הנ"מ וכל שאר צורות ההגנה שלה, יחד עם מרבית יכולת התקיפה שלה, חוסלו! בעוצמה רבה הלילה".

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טראמפ הוסיף כי "בנקודת זמן כלשהי בעתיד הלא רחוק, אנו נשתלט על האי חארג ועל נקודות תשתית נפט נוספות, ונקבל שליטה מוחלטת על שווקי הנפט והגז שלהם, כפי שעשינו עם ונצואלה, מה שעובד בצורה מבריקה הן עבור ונצואלה והן עבור ארה"ב של אמריקה".

מאוחר יותר טראמפ חזר בריאיון ל"פוקס ניוז" על אמירתו שהוא רוצה לכתוב את האי חארג שבמפרץ הפרסי. הוא אמר בריאיון ""אנחנו מדברים איתם, ועם כולם, אבל אתם יודעים, תראו, ההעדפה שלי תמיד הייתה - קחו את האי חארג, ההעדפה שלי תהיה זו. אני לא יודע אם לאמריקה יש את האומץ - לזה".

עוד הוא אמר כי הוא מעדיף לא לפגוע בגשרים ובתחנות כוח, כי "אנשים לא יוכלו לשתות מים, אני לא רוצה לעשות את זה". הוא גם חזר על איומו ש"יהיו עוד הפצצות הלילה, גדולות יותר, חזקות יותר".