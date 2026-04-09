האדמו"ר מלעלוב ערך אמש טיש בהיכל בית מדרשו בבני ברק, לרגל ימי חול המועד פסח | במהלך הטיש נשא האדמו"ר אמרות קודש ברום מעלת החג ובקדושת הזמן | עקב חומרות חג הפסח והזהירות המופלגת בחסידות, לא הוגשו מיני תרגימא כמקובל, ובמקום זאת חולקו לחסידים רק יין, סודה וביצים קשות | בסיום הטיש עברו החסידים להתברך בברכת המועד (חסידים)
בקול רינה ותודה נחוגה אמש שמחת האירוסין לנכד האדמו"ר מלעלוב, החתן, בן לבנו הרה"צ רבי יואל בידרמן, עב"ג הכלה בת האדמו"ר מאופלע, חתן האדמו"ר ממודז'יץ • טרם השמחה התכנסו המחותנים הרמים למסיבת לחיים פרטית במעונו של סב הכלה האדמו"ר ממודז'יץ, ומשם נכנסו בקול תרועה להיכל בית המדרש, שם חגגו מאות חסידים נרגשים את השמחה הגדולה עד לשעות המאוחרות (חסידים)
קהל המונים נהרו אמש לשיכון ה' בבני ברק לחגוג את שמחת אירוסי בנו הצעיר של המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן • הכלה: בת הרה"צ רבי מיכאל בידרמן, נכדת האדמו"ר מלעלוב והאדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ • תיעוד מהרגעים המרוממים מהיכל השמחה (חסידים)
בעיר הקודש צפת נערכה בליל שישי האחרון שמחת הווארט לבנו חביבו של המשפיע החסידי, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן עם הכלה, בת הרה"צ רבי מיכאל בידרמן, בנו של האדמו"ר מלעלוב וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ | צפו בתיעוד של הצלם דוד כהן (חסידים)
מאות חסידי לעלוב ציינו את הילולת הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע בשילוב שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מירושלים • הסגולה של המצפים לישועה בשיאו של הטיש והריקודים שסחפו את הקהל • "בזכות הילולא דצדיקא" | הצלם ארי קופרשטוק הצטרף למסע ומגיש גלריה מרהיבה: החל מההכנות להילולא ועד לטיש בעיצומו של יום (חסידים)
בסיומו של הדינר היוקרתי לטובת בניין בית המדרש לעלוב ברמת בית שמש ד', עברו התורמים הנכבדים בזה אחר זה לפני האדמו"ר והגישו 'פתקאי דרחמי' לישועה וברכה | לאחר קריאת הפתקאות, העלה אותן האדמו"ר באש כמנהג הקודש, ופצח בריקוד של שמחה והודיה יחד עם נדיבי העם | צפו בתיעוד (חסידים)
במרכז החסידות ברמת לעלוב בבני ברק ערך אמש (שני) האדמו"ר מלעלוב את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקנו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ברכת משה' מלעלוב זי"ע | בטיש השתתפו רבני העדה לצד פרחי החסידים, ובמהלכו נשא הרבי דברות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר אחריו מורשה לדורות (חסידים)
בעיר הבירה לונדון נחגגה בקול רינה ותודה והמון חוגג שמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מלעלוב ירושלים, בן לבנו הרה"צ רבי יעקב יצחק בידרמן, עם הכלה נכדת האדמו"ר מלעלוב, בת לחתנו הרב פנחס נפתלי ענגלענדער, נכד הרבני הנגיד ר' אליש ענגלענדער | לכבוד השמחה הגדולה המריאו משפחות החתן והכלה מהארץ לשוש משוש עם המחותנים הבריטיים (חסידים)
עם צאת השבת נחוגה ברוב פאר והדר שמחת הפארפשיל לרגל נישואי צאצאי האדמו"רים מלעלוב, לקראת שמחת החתונה שתיערך השבוע ביום חמישי בלונדון הבירה | במהלך השמחה פיזז החתן ריקוד מיוחד עם העסקן הרב שמעון שישא, המוכר בזכות פעילותיו למען אסירי עולם התורה הנמקים בכלא הצבאי | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
תיעוד מרהיב ואחרון מעצרת המיליון שהתקיימה אתמול בעיה"ק ירושלים | אדמו"רים ורבנים במרפסות, ברכת 'חכם הרזים', תפילות מרגשות, אמירת סליחות ורגעים היסטוריים מהאירוע המונומנטלי שאיחד את כל העולם היהודי בארץ ובעולם (חרדים)
במרכז חצה"ק לעלוב בבית שמש התקיימה שמחת בית השואבה בשמחה גדולה כמיטב המסורת העתיקה של החסידות | אלפים נהרו אל היכל בית המדרש כדי להשתתף בשמחת החג, השירה והריקודים סחפו את הקהל כולו | שיאו של המעמד היה כניסתו של האדמו"ר מלעלוב אל רחבת הריקודים, בעיצומה של השמחה, כשהוא אוחז בידיו בשני אבוקות של אור ורקד עמן בלהט במשך דקות ארוכות כפי מנהג אביו, האדמו"ר זצ"ל, "כפי שנהגו בזמן המקדש" (חסידים)
בחצה"ק לעלוב בבני ברק ציינו במוצאי יום הכיפורים ט"ז שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר זצ"ל, שעלה בסערה השמימה בליל יום הכיפורים שנת תש"ע | בסעודה שולבה גם שמחת בר המצווה לנכד האדמו"רים מלעלוב ושידלובצא (חסידים)
כמדי שנה, גם השנה חגגו חסידי לעלוב את ימי ראש השנה בעיה"ק ירושלים, כשלצורך כך הושכרו מראש אולמי 'בית ישראל' לתפילות ולעריכת הטישים בראשות האדמו"ר | בחסידות נערכו מראש לקליטת מאות החסידים כולל מתחם נפרד לילדים | צפו בתיעוד מצאת החג (חסידים)
המוני תושבי אלעד נטלו חלק בשמחת הכנסת ספר תורה, שנכתב לעילוי נשמתו הטהורה של האברך הקדוש הרב אלתר שלמה לדרמן הי"ד, שנרצח בפיגוע הדמים בירושלים | בראש הצועדים פיזזו יחדיו שלובי זרוע, הרב חיים דן לדרמן אביו של הקדוש, לצד הרב אברהם נח פלאי מניצולי הפיגוע, ששיכל את שני ילדיו הי"ד | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
קהל רב של חסידים ועל צבאם אדמו"רים ורבנים נטלו חלק בשמחת נישואי נכד האדמו"רים מלעלוב ודז'יקוב ויז'ניץ, החתן בן הרה"צ ר' מיכאל אליעזר בידרמן, עב"ג הכלה בת הרה"צ רבי שלום סופר ראש כולל לעלוב בני ברק בן הגה"צ אב"ד פפא ירושלים, וחתן האדמו"ר מלעלוב זצ"ל |השמחה הגדולה נחגגה באונדיטוריום העירוני בעיר בני ברק | יהודה פרקוביץ תיעד ומגיש גלריה מרהיבה (חסידים)
בהיכל בית מדרשו של האדמו"ר מקוזמיר נחגגה בקול רינה ותודה והמון חוגג, שמחת שבע הברכות המרכזית לרגל נישואי נכדתו, עם החתן נכד האדמו"ר מלעלוב | בשמחה הגדולה נטלו חלק אדמו"רים ורבנים שהוזמנו ע"י האדמו"ר והמחותנים, ובראשם דוד הכלה, האדמו"ר מאמשינוב, שהטריח ובא במיוחד מעיה"ק ירושלים לשוש בשמחת חתן | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות מחסידי לעלוב נטלו חלק אמש (ראשון) בשמחת נישואי נכד האדמו"ר, החתן הרב משה מרדכי בידרמן. האירוע הענק התקיים במרכז החסידות בבית שמש בהשתתפות גדולי האדמו"רים | צפו בתיעוד ענק שמגיש הצלם יעקב לדרמן (חסידים)
מאות חסידי לעלוב התכנסו למעמד היסטורי במרכז 'דיסיטי' במישור אדומים, במהלכו הוכרז על הקמת 'ועד חצר הקודש' ופתיחת דף חדש בפעילות החסידות | במעמד האדיר השתתף האדמו"ר שנשא את המשא המרכזי | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
בעצרת מחאה נגד חילול הקברים ביהוד שהתקיימה אתמול, יום שלישי - י"ב בתמוז, נצפתה שורה מכובדת של אדמו"רים שבדרך כלל נמנעים מלצאת להפגנות ומחאות, כגון האדמו"רים מרחמסטריווקא, ויז'ניץ בית שמש, לעלוב, פינסק קרלין ועוד | צפו בתיעוד שמגיש דוד ארזני שהצטרף לפמליית האדמו"רים (חרדים)