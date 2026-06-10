בבלי
צפו בגלריה

הסבים התכבדו בכיבודים וערכו טיש בצוותא; שמחה בחצרות טשארנאביל ומעליץ

בהיכל בית המדרש טשארנאביל באשדוד נחגגה שמחת הברית לנין האדמו"ר מטשארנאביל, נכד לבנו הרה"צ רבי ברוך טווערסקי, חתן האדמו"ר ממעליץ | בכיבודי הברית התכבדו הסבים המאושרים, שהסבו בהמשך לטיש לחיים מרומם בצוותא חדא (חסידים)

שמחת הברית בחצרות טשארנאביל - מעליץ (צילום: שימי פ. )
שמחת הברית בחצרות טשארנאביל - מעליץ (צילום: שימי פ. )
שמחת הברית בחצרות טשארנאביל - מעליץ (צילום: שימי פ. )
שמחת הברית בחצרות טשארנאביל - מעליץ (צילום: שימי פ. )
שמחת הברית בחצרות טשארנאביל - מעליץ (צילום: שימי פ. )
שמחת הברית בחצרות טשארנאביל - מעליץ (צילום: שימי פ. )
שמחת הברית בחצרות טשארנאביל - מעליץ (צילום: שימי פ. )
שמחת הברית בחצרות טשארנאביל - מעליץ (צילום: שימי פ. )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

כֵּיצַד מְרַקְּדִין

|

שבה את לב הרבי

|

קניין מיוחד

|

צפו בגלריה

|

ברינה יגילו

|

זכר צדיק לברכה

|

ההכרזה שהרטיטה לבבות

|

תיעוד ענק

|

במרומי הר הזיתים

|

צפו בתיעוד

|

תיעוד ענק

|

הוד קדומים

|

שמחה כפולה

|

אחרי 7 שנים של געגוע

|

בהשתתפות האדמו"ר

|

צפו בגלריה

|

הערכה לאיש העשייה

|

בחותמו של מלך

|

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר