בקול רינה ותודה נחגגה שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מתולדות אהרן, בת לבנו הגה"צ רבי משה קאהן, אב"ד החסידות בטבריה וחתן האדמו"ר ממעליץ, עב"ג החתן נכדו של אחיו, האדמו"ר מנחלת אהרן, בן לבנו הרה"ג ר' אהרן קאהן, חתן הגה"צ אב"ד סערדאהלי בית שמש | השמחה נחגגה בהיכל עזרת הנשים בבית המדרש החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים |בקריאת התנאים כובד הסבא, האדמו"ר ממעליץ (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת בית צדיקים, שמחת אירוסי נכד האדמו"רים מקרעטשניף ודז'יקוב ויז'ניץ, החתן בן הרה"צ רבי דוד משה רוזנבוים, אב"ד קרעטשניף, עב"ג הכלה, בת הרה"ג ר' שלום מאסקאביטש, בן האדמו"ר ממעליץ וחתן האדמו"ר מדעעש (חסידים)
אמש נחגגה בעוז שמחת נישואי נכד האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, עם נכדת האדמו"רים ממעליץ וביאלה ישרי לב | במעמד החופה הותיר האדמו"ר את כל הכיבודים לסבים והסתפק בברכת המזון • בסיום המצווה טאנץ פצח הרבי בריקוד נלהב עם נכדיו הרכים • (חסידים)
מעמד שריפת הפתילות המסורתי בחצר הקודש מעליץ התקיים במוצאי שבת פרשת ויגש, במרכז החסידות ברובע ח' באשדוד, כנהוג מדי שנה במוצאי השבת הסמוכה לימי החנוכה | לאחר סעודת מלווה מלכה, עברו הקהל בסך לקבל 'כוס של ברכה' מידיו של האדמו"ר | שיאו של המעמד היה כאשר הוציאו את התיבה לרחובה של עיר, האדמו"ר עלה לגרם המדרגות שלפני בית מדרשו, שם הוצב הסטנדר הענק, בעת שריפת פתילות הקודש (חסידים)
גם תושבי אשדוד זוכים למעמדי הדלקות מאדמו"רי העיר, ואכן, רבים וטובים עשו פעמיהם ביום שני של חנוכה אל עבר רובע ח' בעיר, שם העלה האדמו"ר ממעליץ, מראשוני האדמו"רים בעיר, את אבוקת האור בחנוכייה הירושה לו מאבותיו הק' | בסיום מעמד ההדלקה בו השתתף גם האדמו"ר מבישטנא לצד ראש ישיבת תולדות אהרן, חתני האדמו"ר, עבר הקהל להתברך, כאשר חלקם אף זכו לקבל מידי האדמו"ר נר שמש להדלקה בהמשך ימי החנוכה (חסידים)
התרגשות כבירה בקרב חסידי מכנובקא בעלזא עם הישמע הבשורה המרנינה בשמחת אירוסי נינתו הבכורה של האדמו"ר, עם החתן נכד האדמו"רים מנדבורנה ירושלים ויארסלוב • שמחת התנאים תיערך בימים הקרובים בהשתתפות כלל החסידים (חסידים)
כמידי מוצאי שבת בתקופה האחרונה, גם השבוע התאספו חסידי מכנובקא בעלזא לחגוג שמחת הבר מצווה לנכד האדמו"ר, והפעם בן לחתנו הרה"צ יוסף מאיר מאסקאוויטש בן האדמו"ר ממעליץ | בעת השמחה נשא חתן המצוות את הפשעטיל כנהוג, והסבים האדמו"רים יצאו במחול מיוחד עם החתן (חסידים)