צפו בתיעוד מאווירת ההתעלות והדבקות של ערב חג הפסח בצל קודשו של האדמו"ר מטשארנאביל במרכז החסידות באשדוד • משאיבת ה'מים שלנו', דרך שריפת החמץ ועד לאפיית המצות מצווה בצהרי ערב החג • במהלך האפייה אמר האדמו"ר את ה'הלל' בברכה, כפי המקובל בחסידות מדור דור כי את המנהג לכך קיבל הרה"ק בעל ה'מאור עיניים' זי"ע מאליהו הנביא זכור לטוב (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד טשארנאביל באשדוד נחגגה שמחת הברית לנין האדמו"ר, נכד לבנו הגדול אב"ד החסידות הרה"צ רבי שמואל משה טווערסקי, בן לחתנו הרב דוד שלמה רבינוביץ בן הרה"צ ר' יהושע אשר רבינוביץ, בן האדמו"ר ממשכנות הרועים שכובד בסנדקאות, וחתן הגה"ח ר' יהושע קרויזר • האדמו"ר מטשארנאביל כובד בברכות בשמחה • לאחר הברית הסבו האדמו"רים לטיש לחיים ובהמשך לסעודת מצווה
קהל מכובד ועל צבאם אדמו"רים ורבנים נטלו חלק בשמחת האירוסין לנכד האדמו"ר מטשארנאביל, בן לבנו הרה"צ ר' פנחס ישראל טווערסקי חתן האדמו"ר מקאסאן הילקערסט, עם הכלה בת הרה"ג ר' שלמה צבי גרינברגר רב דביהמ"ד 'אהבת שלום' ויז'ניץ באלעד בן הרה"ג ר' שאול גרינברגר משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ וחתן האדמו"ר מאנטניא (חסידים)
לרגל ימי השובבי"ם, מסר האדמו"ר מקוזמיר שיחת חיזוק והתעוררות בהיכל ישיבת טשארנאביל באשדוד | לאחר השיחה, נכנס האדמו"ר לביקור הוד אצל האדמו"ר מטשארנאביל, השניים הרחיבו בנועם שיח בשגב עבודת הצדיקים בימים נשגבים אלו (חסידים - עולם הישיבות)
בחצר הקודש טשארנאביל באשדוד ערך הרבי את הטיש לכבוד ט"ו בשבט בהיכל בית מדרשו במרכז רובע ז' | במהלך הטיש הנעים אחד החסידים בנעימות צלילי כינור | לצידו של האדמו"ר ישב הגאון רבי שלמה שרף, מחשובי רבני ויז'ניץ בעיר | לאחר אמירת דברי התורה, החל שלב חלוקת הפירות, עקב העומס הרב והלחץ מצד החסידים הוחלט להעביר את החלוקה לחדרו האישי של האדמו"ר. שם, בסדר מופתי, עבר הקהל פנימה וקיבל את הפירות מידיו של האדמו"ר (חסידים)
במעונו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, נחגגה שמחת ה'פדיון הבן' לנינו, נכד לחתנו הרה"צ אליעזר צבי טויב רבה של קהילת קאלוב בביתר, נין להאדמו"ר מטשארנאביל, נכד לבנו הרב יחיאל טווערסקי | הסבא רבה הנרגש שימש ככהן, ובהמשך הסבו לסעודת מצווה בקרב בני המשפחה (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד טשארנאביל באשדוד נערכה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי יחיאל טווערסקי, ונין האדמו"רים מפינסק קרלין וטאלטשווא | בכיבודי הברית התכבדו הסבים הדגולים שהסבו בהמשך לסעודת ברית בצוותא עם בני המשפחה מכל הצדדים (חסידים)
במעמד צנוע ומרגש תחת גשם זלעפות פקד האדמו"ר מטשארנאביל את ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, לרגל שמחת החלאקה לנינו, נכד לבנו הרה"צ רבי שמואל משה טווערסקי, אב"ד החסידות, בן לנכדו הרב יהודה ארנסטר, בן הרה"ג ר' יוסף ארנסטר, נכד הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית מאור החיים' בירושלים (חסידים)
תיעוד מרהיב ואחרון מעצרת המיליון שהתקיימה אתמול בעיה"ק ירושלים | אדמו"רים ורבנים במרפסות, ברכת 'חכם הרזים', תפילות מרגשות, אמירת סליחות ורגעים היסטוריים מהאירוע המונומנטלי שאיחד את כל העולם היהודי בארץ ובעולם (חרדים)
ישיבת וכולל טשארנאביל באשדוד פתחו השבוע את 'זמן אלול' במעמד מרגש | בראש המעמד עמד האדמו"ר מטשארנאביל, שנשא אמרות קודש, דברי הכנה לקראת ימים הנוראים | בתום המעמד המיוחד, עברו כלל הבחורים לפני האדמו"ר כדי לקבל שיריים של מיני מזונות. האדמו"ר, הוסיף לכל אחד ברכת קודש חמה, שהעניקה להם כוח רוחני להתחיל את הזמן בשמחה ובשקידה (חסידים - עולם הישיבות)
בבית שמש נחוגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי נכד האדמו"ר מטשארנאביל עם נכדת האדמו"רים מקרעטשניף סיגעט וטשערנוביץ, בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל רב משלושת חצרות הקודש שהתאחדו יחדיו | צפו בתיעוד (חסידים)
מאמירת 'איכה', 'קידוש לבנה' ברחובה של עיר ועד לטיש ה'לחיים' המיוחד עם החסידים - תשעה באב בחצה"ק טשארנאביל, במרכז החסידות באשדוד | בטיש שנערך במוצאי הצום השתתף הגאון רבי ישראל מאיר, רבם של חסידי ויז'ניץ במזרח רובע ז' בעיר (חסידים)
אשדוד החרדית חגגה שמחת נישואי החתן נכד האדמו"ר מטשארנאביל, עם הכלה בת עם בת האדמו"ר מראזלא | בשל המלחמה סיימו את החתונה בשעה מוקדמת | הן החתן והן הכלה צאצאים למקובל הגה"צ רבי אהרן מרדכי רוטנר זצ"ל (חסידים)
מראות הוד מימי חג הפסח בחצה"ק טשארנאביל באשדוד, החל משאיבת מים שלנו בערבו של יום חמישי שבוע שעבר, ובאפיית מצות מצווה עטור בבגדי לבן בערב שב"ק, ובהמשך בצאת האדמו"ר למעמד 'ברכת האילנות' על יד פירות האילן בקצה השכונה החרדית ברובע ז' באשדוד | צפו בתיעודים (חסידים)