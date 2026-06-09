בחצה"ק קוזמיר ציינו שבוע שעבר עשרים שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' ממודז'יץ זצ"ל, בצל בנו האדמו"ר מקוזמיר, אשר את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו ברחוב רש"י בבני ברק.

בטיש השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות שבאו לחלוק כבוד לזכרו של בעל ההילולא. בין היתר השתתפו: האדמו"רים משבט הלוי וטעמשוואר, לצד הרה"ג ר' אהרן שפירא, אב"ד פרדס כץ.

במיוחד בלטה השתתפותו של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, ראש ישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות.

בשעות הקטנות של הלילה, לאחר הטיש, פקד האדמו"ר מקוזמיר בראש קהל עם קודש, את הציון הק' של אביו זצ"ל, במרומי בית החיים 'הר הזיתים', שם העתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט.

במרכז התפילות העתיר הרבי במיוחד לרפואתו של המשב"ק ואיש אמונו זה רבות בשנים, הרב בנימין דוב שרייבר, הזקוק לרחמי שמיים מרובים.

המשב"ק הנאמן אושפז לפני מספר שבועות בבית החולים בעקבות אירוע מוחי שעבר במהלך השבת שלפני ל"ג בעומר, בעת ששהה באתרא קדישא מירון. מאז האירוע הוא טרם שב לאיתנו, ובחצר החסידות קוראים לציבור להמשיך ולהעתיר בתפילה כדי שיחזור לקו הבריאות וישוב במהרה לעמוד על משמרתו בקודש.