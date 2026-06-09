בבלי
במרומי הר הזיתים

באישון ליל ובדמעות שליש; האדמו"ר העתיר לרפואת המשב"ק הנאמן שקיבל אירוע מוחי

בחצה"ק קוזמיר ציינו עשרים שנה להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' ממודז'יץ זצ"ל | בטיש שערך האדמו"ר מקוזמיר השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים | בסיום הטיש עלה האדמו"ר לירושלים שם העתיר לרפואת מקורבו הנאמן שאושפז לאחר אירוע מוחי במירון | צפו בתיעודים (חסידים)

הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)

בחצה"ק קוזמיר ציינו שבוע שעבר עשרים שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' ממודז'יץ זצ"ל, בצל בנו האדמו"ר מקוזמיר, אשר את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו ברחוב רש"י בבני ברק.

בטיש השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות שבאו לחלוק כבוד לזכרו של בעל ההילולא. בין היתר השתתפו: האדמו"רים משבט הלוי וטעמשוואר, לצד הרה"ג ר' אהרן שפירא, אב"ד פרדס כץ.

במיוחד בלטה השתתפותו של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, ראש ישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות.

בשעות הקטנות של הלילה, לאחר הטיש, פקד האדמו"ר מקוזמיר בראש קהל עם קודש, את הציון הק' של אביו זצ"ל, במרומי בית החיים 'הר הזיתים', שם העתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט.

במרכז התפילות העתיר הרבי במיוחד לרפואתו של המשב"ק ואיש אמונו זה רבות בשנים, הרב בנימין דוב שרייבר, הזקוק לרחמי שמיים מרובים.

המשב"ק הנאמן אושפז לפני מספר שבועות בבית החולים בעקבות אירוע מוחי שעבר במהלך השבת שלפני ל"ג בעומר, בעת ששהה באתרא קדישא מירון. מאז האירוע הוא טרם שב לאיתנו, ובחצר החסידות קוראים לציבור להמשיך ולהעתיר בתפילה כדי שיחזור לקו הבריאות וישוב במהרה לעמוד על משמרתו בקודש.

הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)
הילולא קדישא בקוזמיר (צילום: י.פריד)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

תיעוד ענק

|

במרומי הר הזיתים

|

צפו בתיעוד

|

תיעוד ענק

|

הוד קדומים

|

שמחה כפולה

|

אחרי 7 שנים של געגוע

|

בהשתתפות האדמו"ר

|

צפו בגלריה

|

הערכה לאיש העשייה

|

בחותמו של מלך

|

צפו בתיעוד

|

סגולה ליניקת קדושה

|

וּבְכֵן צַדִּיקִים

|

שעות נעלות של התעלות

|

שאלה מטלטלת

|

בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

|

רִנָּה וִישׁוּעָה

|

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר