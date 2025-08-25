לקראת חג מתן תורה: ראש הישיבה וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, מסר אמש (שלישי) משא חיזוק והדרכה מיוחד בהיכל ישיבת "בית מדרש עליון" (סניף נחלת דן) המיועדת לבני עדות המזרח | בדבריו עורר את הבחורים לקראת חג מתן קבלת התורה | לאחר השיחה הנרגשת הודו רבני הישיבה מקרב לב לראש הישיבה על טרחתו למען בני העלייה (עולם הישיבות)
ישיבת 'נחלת דן' פתחה היום את זמן אלול המיוחד, ובכך החלה תקופה של לימוד אינטנסיבי ושל התעלות רוחנית | את היום המרומם פתח ראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר, בשיחת חיזוק, שהתמקדה בחשיבות הרגע | ראש הישיבה הדגיש בפני תלמידי שיעור א' כי מהיום הם עלו מדרגה בעולם התורה: "היום זכיתם להצטרף ל'לגיונו של מלך'", אמר ראש הישיבה, והכריז כי הם נמנים מעתה על צבא תלמידי החכמים, שכל מטרתם היא הגדלת כבוד שמיים | הדברים התקבלו בהתרגשות רבה בקרב התלמידים, אשר החלו את סדר הלימוד בנחישות ובהתמדה (עולם הישיבות)
האדמו"ר ממודז'יץ ערך הבוקר את טיש ההילולא לרגל הילולת אביו האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' זיע"א, בבניין בית המדרש החדש של החסידות בבני ברק | האדמו"ר נשא דברי תורה במשנתו של אביו, והמונים פקדו את ציונו הק' במרומי 'הר הזיתים' בירושלים (חסידים)
האדמו"ר מקוזמיר ערך אמש (ראשון) סעודת הילולא לרגל הילולת אביו, האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' ממוז'יץ זי"ע, במלאת י"ט שנים להסתלקותו לשמי מרום | אחר תפילת ערבית בבית מדרשו, פנה האדמו"ר אל ביתו נאווה קודש, שם ערך את השלחה"ט במתכונת מצומצמת לאור המצב החמור השורר בארץ | האדמו"ר הרחיב בסעודה במשנתו של אביו בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
בזמן שהמשפיע החסידי מסר שיחת חיזוק בישיבה הליטאית, נצפה חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, מגדולי המנהיגים הליטאים, מוסר שיחת חיזוק והדרכה לתלמידי ישיבת 'נחלת דן' הספרדית, כשהוא מעורר את לבבם להכנה דרבה לקראת חג השבועות (עולם הישיבות)