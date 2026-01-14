הרב דב קוק

הגאון והמקובל רבי דב הכהן קוק הוא דמות רוחנית מרכזית בעיר טבריה, המשמש כמנהיג רוחני ומקובל מוערך בקהילה החרדית. הרב קוק מתגורר בטבריה כשלושים שנה, ובמהלך תקופה זו הפך לדמות מובילה בחיי הרוח של העיר. מעונו בטבריה עבר לאחרונה שיפוץ מקיף לראשונה מזה שלושה עשורים, כאשר נבנה מחדש בפאר והדר בהתאם לנוחיות הרב.

מצבו הבריאותי של הרב קוק מעסיק את הציבור החרדי בתקופה האחרונה. הרב אושפז מספר פעמים בבית החולים פוריה בטבריה, כאשר באחת הפעמים התמוטט במהלך תפילת יום השבת. הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואתו השלימה, והרב עצמו התבטא בדברים מרגשים על החטופים בעזה, כאשר ציין "הלוואי ואזכה למסירות נפש כמו של החטופים" והביע קשר מסתורי בין שחרורם לשיפור במצבו הבריאותי.

הרב קוק ידוע במאבקיו הנחושים למען כבוד השבת בטבריה. במהלך מחלוקת ציבורית עם ראש העיר יוסי נבעה בנוגע לפתיחת הטיילת בשבת, התמוטט הרב במהלך תפילה, מה שהוביל לתגובה ציבורית נרחבת. בעקבות האירוע, ראש העיר הגיע לבקר את הרב בבית החולים במהלך השבת והתנצל בפניו, כאשר בפגישה סוכם על הפסקת חילולי השבת. המאבק הציבורי הוביל לכך שבעלי עסקים בעיר חזרו לשמור שבת בעקבות מצבו של הרב.

בתחום המקובלים וההיסטוריה היהודית, הרב קוק מעורב בזיהוי מחודש של אתרים היסטוריים. לאחר זיהוי מעיין "מי דקלים" המוזכר בתלמוד הבבלי, שתה הרב ממי עין ימק"א, כאשר תלמידו הגאון רבי יזהר יוסף גתי בירך עליהם "בורא מי רפואות" - ברכה שלא נשמעה כאלפיים שנה. הרב גם מעורב בפולמוס הציבורי סביב קבר רבי ענן בטבריה, כאשר הוצגו מקורות מן המאות ה-19 וה-20 המעידים על קיומה של מסורת טבריינית.

הרב קוק מפגין גם מעורבות בנושאים ביטחוניים ולאומיים. בעקבות מבצע "עם כלביא" של חיל האוויר, שיגר הרב מכתב ברכה והודיה לטייסי חיל האוויר, בו הביע דברי הערכה על מסירות נפשם להצלת ישראל. במכתב כתב הרב על "פועלם המופלא" של הטייסים ועל תרומתם להצלת כלל ישראל.

במעמד מרגש שהתקיים בטבריה, הדליק הרב לראשונה חנוכיית כסף בפתח חדרו החדש לאחר השיפוץ. באותו מעמד הביע הרב מילים מפתיעות על החטופים בעזה, והקשר המסתורי בין שחרורם לשיפור במצבו הבריאותי. הרב ממשיך לשמש כמנהיג רוחני מרכזי בטבריה, כאשר מצבו הבריאותי ופעילותו הציבורית ממשיכים לעסוק את הציבור החרדי והרחב.