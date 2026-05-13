דאגה רבה היום (רביעי) בקרב תלמידי ומעריצי המקובל הגה"צ רבי דב הכהן קוק מטבריה, לאחר שהתפרסם כי הרב חש ברע ופונה לבית החולים לקבלת טיפול רפואי. הגה"צ רבי דב קוק, הידוע כמשפיע רוחני על רבבות יהודים ברחבי הארץ ובעיקר בצפון, מוכר בציבור הרחב בזכות צדיקותו הרבה.

על פי הנמסר, הרב חש ברע במהלך היום ולאחר התייעצות רפואית הוחלט לפנותו לבית החולים לבדיקות ומעקב רפואי. פרטים נוספים על מצבו הרפואי טרם פורסמו, אך מקורבי הרב מבקשים מהציבור להרבות בתפילה.

הציבור נקרא להתפלל ולעורר רחמי שמים לרפואתו השלימה והמהירה של הגאון רבי דב הכהן בן שושנה, בתוך שאר חולי ישראל.