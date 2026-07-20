בשעת לילה מאוחרת: ראש הישיבה הגיע לביקור ברובע ג' באשדוד | תיעוד

אמש (יום א') נרשמה התרגשות בעיר אשדוד, עת הגיע הגאון רבי משה צדקה, ראש ישיבת 'פורת יוסף', כדי ליטול חלק בשמחת אירוסי נכדו, הבה"ח יצחק עטיה, מבחירי ישיבת "זוהר התורה" בירושלים, בן לחתנו הגאון רבי מרדכי עטיה, ראש כולל "שערי ישועה", עב"ג הכלה בת הרב אריה אמסלם, סגן מנהל ת"ת "חניכי הישיבות" ומנהל הסמינר לבנות "שירת הדסה".

עם הגעתו למקום, בירך ראש הישיבה את החתן ואת בני המשפחות בהתרגשות, ואיחל להם שיזכו להקים בית נאמן בישראל על אדני התורה והיראה. מיד לאחר הברכות, פתח החתן את השמחה ב'סיום מסכת', כמיטב המסורת של בני הישיבות.

במהלך השמחה, נשא ראש הישיבה דברים מרגשים על מעלת בן התורה השוקד על תלמודו בבית המדרש. בדבריו הדגיש את החשיבות העליונה בשילוב של "תורה ודרך ארץ", וציין כי שלמותו של בן תורה נמדדת לא רק בהיקף ידיעותיו, אלא במידותיו התרומיות.

כמו כן, נשאו דברים הרה"ג רבי ישראל זילברברג, מראשי הכוללים "זרע שמשון", שציין לשבח את התמדתו של החתן, אשר במשך למעלה מחמש שנים זכה להידבק בתורתו של בעל ה"זרע שמשון" זי"ע, ואף מוסר שיעורים בספר הקדוש. עוד נשאו דברים הרה"ג רבי יחיאל צוקר, מנהל 'הסמינר החדש' באשדוד ומראשי קהילת 'בני פנחס' בעיר.

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בשעה לילה מאוחרת, לאחר סיום השמחה הגיע ראש הישיבה לבית המדרש 'חניכי הישיבות' - "בית שמעיה" ברובע ג' בעיר, שם המתינו לו אברכי הקהילה והגאון רבי יצחק יעקב, ראש ישיבה לצעירים "דעת תורה".

ראש הישיבה נשא דברי חיזוק והתעוררות מלהיבים בפני האברכים. לאחר מכן הניח 'אבן הפינה' להקמת בית מדרש ומרכז תורני חדש בסמוך למבנה הישן. תחת אור הפנסים ובאווירה של קדושה, הניח הגר"מ צדקה את אבן הפינה ובירך את המקום שיהיה ל"בית מקדש מעט", בו יעסקו בתורה ובתפילה בקדושה ובטהרה.

סמוך לחצות הלילה, ליוו הרבנים והאברכים את ראש הישיבה אל רכבו, כשהם מודים לו על טרחתו הרבה ועל דברי החיזוק שנחקקו בלבבות, בדרכו חזרה לירושלים עיה"ק.