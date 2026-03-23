בקול רינה ותודה נחוגה אמש שמחת האירוסין לנכד האדמו"ר מלעלוב, החתן, בן לבנו הרה"צ רבי יואל בידרמן, עב"ג הכלה בת האדמו"ר מאופלע, חתן האדמו"ר ממודז'יץ • טרם השמחה התכנסו המחותנים הרמים למסיבת לחיים פרטית במעונו של סב הכלה האדמו"ר ממודז'יץ, ומשם נכנסו בקול תרועה להיכל בית המדרש, שם חגגו מאות חסידים נרגשים את השמחה הגדולה עד לשעות המאוחרות (חסידים)
קהל מכובד ועל צבאם אדמו"רים ורבנים נטלו חלק בשמחת האירוסין לנכד האדמו"ר מטשארנאביל, בן לבנו הרה"צ ר' פנחס ישראל טווערסקי חתן האדמו"ר מקאסאן הילקערסט, עם הכלה בת הרה"ג ר' שלמה צבי גרינברגר רב דביהמ"ד 'אהבת שלום' ויז'ניץ באלעד בן הרה"ג ר' שאול גרינברגר משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ וחתן האדמו"ר מאנטניא (חסידים)
מהדורת מעייריב - פרסום ראשון | מבית וגן לאלפים בצרפת - כך התנהלה טיסת החילוץ של האיחוד וישיבת המשך הזמן הראשונה בצרפת | פלשו לשכם: סיקור נרחב מחילוץ תלמידי שובו בנים | חיזוק לקראת 2 השבתות הקרובות | פגיעה ישירה בבאיאן - והנדיבות של האדמו"ר מבעלזא | בצל מצבו של רה"י: בוגרי 'בית שמעיה' בכינוס נדיר | בר מצווה ואירוסים" השמחה הכפולה של גפני | יומן מלחמה: חיסול לאריג'אני ואיומי חיזבאללה (מעייריב)
קהל המונים נהרו אמש לשיכון ה' בבני ברק לחגוג את שמחת אירוסי בנו הצעיר של המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן • הכלה: בת הרה"צ רבי מיכאל בידרמן, נכדת האדמו"ר מלעלוב והאדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ • תיעוד מהרגעים המרוממים מהיכל השמחה (חסידים)
בעיר הקודש צפת נערכה בליל שישי האחרון שמחת הווארט לבנו חביבו של המשפיע החסידי, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן עם הכלה, בת הרה"צ רבי מיכאל בידרמן, בנו של האדמו"ר מלעלוב וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ | צפו בתיעוד של הצלם דוד כהן (חסידים)
אמש התקיימה שמחת האירוסין לנכדתם המשותפת של הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף והראש"ל הגאון רבי שלמה משה עמאר, הכלה היא בת הרה"ג ר' עובדיה יוסף, ראש ישיבת 'אוהל יוסף' | השמחה התקיימה בפורום מצומצם, בהתאם להנחיות גורמי הביטחון (חרדים)
בשיר וקול תודה נחגגה ברוב עוז ושמחה שמחת אירוסי החתן, נכד האדמו"ר משבט הלוי, עם הכלה, נכדת האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, בת לחתנו הרה"צ רבי ישכר שלמה הלברשטאם, בן האדמו"ר מגורליץ | בשמחה נטלו חלק החסידים משני הצדדים שהריעו בתרועה נוכח האדמו"רים שפיזזו בעוז עם החתן ביום שמחתו (חסידים)
קהל מכובד נטל חלק בשמחת האירוסין לנין בבא סאלי ונכד בבא מאיר, החתן ר' ישראל אבוחצירא, מבחירי ישיבת "באר התלמוד", בנו של האדמו"ר רבי ישועה ורחמים אבוחצירא, עב"ג הכלה בת הגאון רבי יוסף פרץ, מרבני פנמה | בין הרבנים שהשתתפו בשמחה נצפה מורו ורבו של החתן, ראש הישיבה הגאון רבי יהודה כהן (חרדים)
בשכונת פרדס כץ בבני ברק נערכה אמש (רביעי) שמחת הווארט לרגל אירוסי נכד האדמו"ר מקאפיטשניץ, בן לבנו הרה"צ נפתלי הירץ פלינטנשטיין, הכלה היא נכדת הגאון רבי אהרן שפירא, גאב"ד פרדס כץ, בת לחתנו הרב אברהם אנגלרד מדאברא | בשמחה השתתפו קהל נכבד ואישי ציבור, כאשר עין מיוחדת תפס מפגשם המשותף של בני הדודים – האדמו"רים לבית ביאלה, שישבו יחדיו בשולחן המזרח (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת בית צדיקים, שמחת אירוסי נכד האדמו"רים מקרעטשניף ודז'יקוב ויז'ניץ, החתן בן הרה"צ רבי דוד משה רוזנבוים, אב"ד קרעטשניף, עב"ג הכלה, בת הרה"ג ר' שלום מאסקאביטש, בן האדמו"ר ממעליץ וחתן האדמו"ר מדעעש (חסידים)
קהל המונים נהרו לשמחת התנאים לכלה נכדת האדמו"ר מאוז'רוב, בת לבנו הרה"צ רבי אריה בקר ראש ישיבת אוז'רוב וחתן האדמו"ר מטריסק, עב"ג החתן בן הרה"ג ר' יהושע שלום קאהן | השמחה נערך ברוב פאר והדר בבית המדרש של החסידות ברחוב חזון איש בבני ברק (חסידים)
בקריית יואל נחגגה שבוע שעבר שמחת האירוסין לנכדו של האדמו"ר מסאטמר, החתן, בן לחתנו הגה"צ רבי דוד דוב דושינסקיא, בן האדמו"ר מדושינסקיא. הכלה, בת הרב יחזקאל דוד זינגר, בן הגה"צ רבי שמואל צבי זינגר מאלכסנדר, וחתן הגה"צ רבי יקותיאל טייטלבוים, נכד האדמו"ר מטשענסקאוויץ פאקשעוויץ | השמחה נערכה בהשתתפות בני המשפחה הקרובה, כשהאדמו"ר מסאטמר מפגין בכך דוגמה אישית ביישום התקנות שהוא עצמו דורש תמידין כסדרן מכלל חסידיו לצמצם בהוצאות השמחות (חסידים)
שמחה וסערה ברחוב חגי • בעוד שבחוץ התחוללו עימותים, בתוך אולמי בוהוש נחגגה שמחת האירוסין של החתן, נכד הגאון רבי אריה לוי, ראש ישיבת 'שכר שכיר', וחבר מועצת גדולי התורה, עם הכלה, נכדת הגאון רבי דוד יצחק שפירא ראש ישיבת 'באר יעקב' • ראשי ישיבות ואישי ציבור עלו לאחל מזל טוב • צפו בתיעוד מהשמחה (חרדים)
השבוע התקיימה שמחת אירוסי הבחור שלום מושקוביץ, מחשובי הבחורים בישיבת 'ברכת אהרן' בעלזא בבית שמש ומנאמני ביתו ומקורביו של האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת | כאות הכרת הטוב על פועלו הרב והתמסרותו לבית האדמו"ר, ערך הרבי מעמד 'לחיים' מיוחד במעונו הפרטי, בהשתתפות בני המשפחה ונכבדי החסידות (חסידים)
שמחת האירוסין של הבה"ח אליהו מאזוז, נכדו ויד ימינו של ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגה"צ הרב צמח מאזוז, בן לבנו הגאון הרב מצליח חי מאזוז, מחשובי הר"מים בישיבה וראש בית ההוראה נערכה אמש (שני) בהשתתפות ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור | צפו בתיעוד (חרדים)
שיחת היום בירושלים: ימים ספורים לאחר הסתלקותו של פועל הישועות האדמו"ר הרה"ק המהרי"ד מלעלוב זי"ע, התבשרה החסידות על אירוסי הבחור החשוב שמחה בונים רבינוביץ, ששימש במסירות את האדמו"ר ודאג לכל צורכי בית המדרש במשך 14 שנה (חסידים)
רגעי שמחה בעולם הספרדי עם חגיגת שמחת האירוסין לנכדו של הגאון רבי ניסים בן שמעון. החתן, בן לחתנו הרב אברהם דיין, עב"ג הכלה בת הרב בנימין אלימי, יו"ר איגוד בני הישיבות בתל ציון | השמחה איחדה מרביצי תורה ואישי ציבור שעלו ובאו לברך את המחותנים הרמים בעת שמחתם (חרדים)
בבורו פארק נחגגה ברוב פאר והדר שמחת האירוסין לנכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים, אב"ד סיגעט, עם החתן נכד האדמו"רים מספינקא ופאפא בורו פארק | לצד שולחן המזרח המפואר ועשרות אדמו"רים ורבנים שנהרו לאחל מזל טוב, נצפו בשמחה אלי הון ונגידי החסידות שבאו להשתתף בשמחת בית המלוכה | צפו בתיעוד (חסידים)