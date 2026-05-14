בבלי
השגחה פרטית גלויה

שידוך מהשמיים; הסיפור הבלתי יאומן מאחורי אירוסי ה'הויז בחור' בסאטמר

שמחה בחצר הקודש סאטמר: השבוע בא בברית האירוסין ההויז בחור הנאמן, החתן שניאור זלמן עקשטיין • במהלך השמחה נחשף הסיפור המדהים שהוביל לסגירת השידוך: הכלה הצעירה שחששה מפער הגילאים עלתה לקבר אמה לבקש סימן, וזכתה לתשובה פלאית בדמות פתק שעף ברוח והכריע את הכף • הסיפור המלא, ותיעוד מהקודש פנימה (חסידים)

שמחת אירוסי ההויז בחור בסאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)

שורה משמחת הגיעה השבוע ממעון הקודש של האדמו"ר מסאטמר, עם היוודע דבר אירוסיו של ההויז בחור הנאמן, החתן שניאור זלמן עקשטיין (24), עב"ג הכלה בת הרה"ח ר' זלמן לייב שפיצר. אלא שמאחורי השמחה הגדולה מסתתר סיפור מדהים של השגחה פרטית שהסעיר את החסידות.

ל"כיכר השבת" נודע כי כאשר עלתה הצעת השידוך, עלתה התלבטות מצד הכלה הצעירה, בת ה-17, בשל פער הגילים בינה לבין החתן המבוגר ממנה ב-7 שנים. הכלה, שאיבדה את אמה מרת חיה שפיצר ע"ה לפני מספר שנים, החליטה לעלות לקברה שבבית העלמין המקומי בקרית יואל כדי לבקש סימן משמיים.

במהלך שהותה בסמוך לקבר, לאחר ששפכה את ליבה בדמעות על קבר אמה, אירע דבר בלתי יאומן: פתק קטן (קוויטל) נחת ברוח היישר לרגליה. הכלה נדהמה לגלות כי על הדף היה כתוב שמו של החתן המוצע: "שניאור זלמן בן...".

התעלומה נפתרה זמן קצר לאחר מכן: התברר כי זמן קצר קודם לכן, הגיע אחד מבני משפחתו של החתן להעתיר על השידוך בקבר הסבתא, מרת דינה גולדה אקער ע"ה, השוכן בסמוך. הקוויטל שהניח שם עף ברוח ונחת בדיוק ברגע הנכון במקום הנכון.

לאחר המופת הגלוי, נסגר השידוך במזל טוב ובשעה טובה. השבוע נערכה מסיבת ה'לחיים' במעון קודשו של האדמו"ר מסאטמר, שערך טיש מיוחד, בירך את החתן והכלה ואף ערך את מעמד ה'קנין' כנהוג.

שמחת אירוסי ההויז בחור בסאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
