הרבי מויז'ניץ במכתב נדיר: "שמחו בשמחתי בהכנסת ספר התורה"

התרגשות כבירה אופפת את חסידי ויז'ניץ בעקבות מכתב נדיר שפרסם האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בכתב ידו הקדוש. במכתב, מזמין הרבי את קהל חסידיו להשתתף במעמד הכנסת ספר התורה שלו, שייערך בערב חג השבועות הבעל"ט.

"בברכת שהחיינו אקרא בהתלהבות לתלמידי ידידי ואהובי וכל אנ"ש לשמוח בשמחתי דסיום מצות כתיבת ס"ת אי"ה בערב יו"ט זמן מתן תורתנו הבעל"ט", כך נכתב במכתב המרגש שהופץ בקרב החסידים.

הסוד שנשמר: כתיבה בחשאי לרפואת הרבי

ספר התורה נכתב בחשאי במשך תקופה ארוכה, לרפואתו של האדמו"ר, בעת ששהה בלוס אנג'לס לצורכי טיפולים רפואיים. התקופה המתוחה, שהחלה בחודש אדר דאשתקד, ליוותה את החסידות בתפילות ובתחנונים רבים.

רק כעת, עם התקרבות המועד המיוחד של חג מתן תורה, נחשף הסוד המרגש על כתיבת הספר תורה. המעמד צפוי להתקיים בערב החג, כאשר אלפי חסידים יתכנסו לחגוג את השמחה יחד עם האדמו"ר.