היסטוריה על אדמת פולין: מאות חסידים בראשות האדמו"ר מתולדות צבי ספינקא עלו לעיירת האבות מוגלניצא לרגל הילולת ה"שרף" זי"ע • רגעי השיא: הקמת המצבה לבת המגיד מקוז'ניץ והכנסת ספר תורה שנכתב לזכר בעל ההילולא • בראש הרבנים המשתתפים במסע נצפה הגה"צ רבי ישראל הגר מויז'ניץ בורו פארק • צפו בתיעוד המסכם של המסע המרוממת (חסידים)
בהיכל בית מדרשו במרכז ווילאמסבורג שבארה"ב ערך האדמו"ר מתולדות צבי דספינקא את השולחן הטהור לרגל הילולא קדישא של זקינו הרה"ק בעל ה'חקל יצחק' דספינקא הי"ד, במלאת 81 שנה להעלותו על המוקד ב'אושוויץ' בשנות הזעם | במהלך הסעודה נשא הרבי אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
האדמו"ר מתולדות צבי דספינקא אשר מרכז חצרו בווילאמסבורג, הגיע בימי החנוכה לערוך את ההדלקה בהיכל בית מדרשו ב'קריית יואל' שבמונרו | הרבי הדליק נרות חנוכה בלהב אש, אחר ערך טיש ושיחק בסביבון לעיני מאות חסידיו שהיו מרתוקים לעבודתו הקדושה (חסידים)