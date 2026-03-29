מעמד אדיר של כבוד התורה נחגג בבורו פארק, עם הכנסת ספר תורה מפואר להיכל המתיבתא של ישיבת צאנז קלויזנבורג | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה, נשיא הישיבה, האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג | צפו בתיעוד מרהיב ממעמד כתיבת האותיות, הריקודים ברחובה של עיר וסעודת המצווה (חסידים)
ברוב התרגשות חגגו תושבי חיפה מעמד הכנסת 'ספר תורה' חדש אל היכל ביהמ"ד 'קהל חסידים' המפורסם בזהירותו המופלגת באיסור דיבור בתפילה, נדבת הרב אברהם אהרן פרנקל מהעיר ביתר • לפני המעמד נהרו רבנים ואדמו"רים לכתוב אותיות אחרונות בספר • האדמו"ר מסערט ויז'ניץ פיאר את המעמד והרעיף ברכות לרוב על התורם והקהל שחגגו את כבודה של תורה (חרדים)
בראשות האדמו"ר מזוועהיל ובמעמד הגר"ח ווייס גאב"ד ביתר עילית וקהל נכבד, התקיימה השבוע בביתר עילית שמחה כפולה ומרוממת: מעמד הכנסת ספר תורה חדש להיכל בית המדרש זוועהיל בעיר, בשילוב שמחת שבע הברכות לנכדת האדמו"ר, בת לבנו רב קהילת זוועהיל בביתר | הקהל הרב ליווה את ספר התורה בריקודים לכבודה של תורה, ומשם המשיכו לסעודה של מצווה שנערכה ברוב פאר והדר (חסידים)
בביתר התקיים מעמד הכנסת ספר תורה חדש לבית מדרשו של רב העיר הגאון רבי יצחק מועלם| תחילה נערך מעמד כתיבת האותיות האחרונות בבית התורם ר' בועז נגר, ובסיום יצאה התהלוכה ברוב פאר והדר לעבר בית הכנסת | לאחר מכן הסבו בני הקהילה לסעודת מצווה לכבודה של תורה (חרדים)
מעמד קידוש השם בשכונת נוף כנרת: רחובותיה המרכזיים של טבריה עילית נחסמו לראשונה לתנועה לרגל מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש של ברסלב בעיר • רבנים, אישי ציבור ומאות תושבים ליוו את התורה בשירה ובריקודים (חסידים)
"שבת חזק" היסטורית בשיכון סקווירא: אלפי חסידים התכנסו לרגל סיום קריאת התורה בספר התורה של האדמו"ר • רגעי שיא בתפילות ובטישים, ומעמד הודאה מרגש במוצאי השבת במהלכו הוגשו לאדמו"ר רבבות שטרי קבלות והתחזקות כחלק ממבצע "קדשנו" • אשרי עין ראתה | תיעוד ענק (חסידים)
בקול רינה ותודה והמון חוגג נחגגה ברמת ויז'ניץ בחיפה שמחת הכנסת ספר תורה, נדבת לבו הטוב של הרה"ח ר' נפתלי קליין משב"ק האדמו"ר, לע"נ הוריו ורעייתו ע"ה • האדמו"ר פיאר את המעמד לכל אורכו • דמעות של התרגשות (חסידים)
ציון דרך היסטורי בהתפתחות הקהילה החרדית במרכז קרית אתא, מאות חגגו בשירה ובריקודים את הכנסת ספר התורה החדש שנכתב בשותפות כלל בני הקהילה | חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי שרגא שטיינמן הופיע בהדרו במיוחד לפאר את המעמד ונשא משא חיזוק | רבני העיר ואישי ציבור פיארו את שולחן הכבוד בסעודת המצווה החגיגית | הצלם שמואל שנקר מגיש תיעוד (חרדים)
האדמו"ר מרחמסטריווקא הופיע השבוע לביקור בזק בשכונת סטמפורד היל בלונדון, בשיאו של הביקור פיאר הרבי מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו • המונים נהרו לרחובות ללוות את התורה בריקודים ובשמחה של מצווה • קבוצה מובחרת של חסידים זכתה לנסוע עם הרבי ברכבו בעת מסעו ולהגיש לו קוויטלעך • וגם סעודת המצווה שנערכה בשעה שלוש לפנות בוקר סיקור ותיעוד ענק (חסידים)
חסידי ביאלה בני ברק חגגו בשירה ובריקודים את שמחת הכנסת ספר התורה להיכל הישיבה • המעמד שולב עם כינוס 'אדירי התורה' שנערך בהיכל ישיבת 'עיון התורה' • רגעים של התעלות בראשות האדמו"ר ובהשתתפות הבחורים והחסידים| שוקי לרר מגיש תיעוד (חסידים)
מעמד רב רושם וחדור רגשות נערך השבוע ברמה ב' בבית שמש: דמות ההוד מבורו פארק, הרב יחיאל מיכל ראפפורט, הכניס ספר תורה מהודר לזכרה של רעייתו הרבנית ע"ה | המעמד נחוג בהשתתפות אדמו"רים, רבנים וקהל המונים שליווה את התורה בריקודים ובשירים | הרב ראפפורט, שבמשך עשרות שנים זוכה להכין את ה"גארטלעך" לצדיקי הדור, זכה כעת לחגור אבנט על ספר תורה משלו (חסידים)
ברגשות נעלים, הכניס הרב יחזקאל כהן, מבעלי מאפיית ויז'ניץ המפורסמת, ספר תורה מהודר לעילוי נשמת חותנו, הרה"ח ר' בצלאל קורנבוים ז"ל, מדמויות ההוד של חסידי ויז'ניץ בפתח תקווה | חגיגת התורה החלה בכתיבת האותיות והמשיכה בתהלוכה חגיגית להיכל בית המדרש ויז'ניץ באלעד | בסעודת המצווה שנערכה לאחר מכן, השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור מכובדים ונעלים (חסידים)
מאות בחורים, עשרות רבנים ורגע אחד של התעלות שאי אפשר לשכוח. בהיכל ישיבת 'לב אליהו' חגגו את סיום הש"ס בשילוב הכנסת ספר תורה, אך היה זה המסר החד של הרב שמואל זעפראני על "המעצרים" שגנב את ההצגה | תיעוד מרגש של כבוד התורה שאינו פוסק (עולם הישיבות)
מעמד רב רושם בבית שמש, ספר תורה חדש הוכנס להיכל בית המדרש של חסידי סאטמר בשכונת חפציבה, לעילוי נשמתו של האברך הבלתי נשכח ר' מרדכי יואל פעקעטע זצ"ל שנהרג באסון מירון • המעמד נערך בראשות אב"ד סאטמר ירושלים (חסידים)
במעמד מפואר ומרומם התקיים השבוע מעמד הכנסת ספר תורה חדש לבניין התלמוד תורה של חסידות באבוב בבורו פארק| ספר התורה נדבת משפחת הנגיד רבי לייבל רובין ע"ה, בונה ומקים בניין הת"ת, לציון יום היארצייט השני לפטירתו | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מבאבוב | צפו בתיעוד ענק (חסידים)