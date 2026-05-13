איזנקוט משיק קמפיין לציונות הדתית • מתן כהנא יוביל את המטה

מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט השיקה היום (רביעי) קמפיין חדש המכוון לציבור הציונות הדתית, במסגרתו יוקם מטה ציונות דתית במפלגה בראשותו של השר לשעבר מתן כהנא. הקמפיין, שעלה לרשת הבוקר, צפוי להופיע בשבת הקרובה בעלוני השבת של הציונות הדתית.

המסר המרכזי שמעלה הקמפיין הוא "יש אלטרנטיבה. ערכים. ציונות. ביטחון" - ניסיון לפנות לבוחרים מהציונות הדתית שמחפשים חלופה פוליטית. המהלך מגיע על רקע המשבר הפוליטי הנוכחי והמאבק על קולות הבוחרים לקראת הבחירות הצפויות.

כהנא יוביל את המטה

מתן כהנא, ששימש בעבר כשר בממשלה, יעמוד בראש מטה הציונות הדתית במפלגת 'ישר!'. המינוי מהווה צעד משמעותי בניסיון המפלגה לחדור לציבור הציונות הדתית ולהציע לו חלופה פוליטית. כהנא, שבא משולי ציבור זה, צפוי להוביל את המאמצים לגיוס תמיכה בקרב בוחרים ציונים דתיים.

מאבק על קולות הציונות הדתית

המהלך של איזנקוט מצטרף למערכה רחבה יותר על קולות הבוחרים בזירה הפוליטית. בימים האחרונים התפרסם כי איזנקוט וליברמן קיימו מפגש ממושך במסגרתו הנחו את צוותיהם להעמיק את שיתופי הפעולה. במקביל, גם מפלגות אחרות מנסות לחזק את מעמדן בקרב קהלי יעד שונים.

הפנייה לציבור הציונות הדתית מהווה צעד מעניין במיוחד, שכן מדובר בציבור שהיה מזוהה באופן מסורתי עם גוש הימין. ניסיון המפלגה להציע "אלטרנטיבה" מעיד על הערכה כי קיימת אכזבה בקרב חלק מהבוחרים הציונים דתיים מהמצב הפוליטי הנוכחי.

הקמפיין צפוי להתפרסם בעלוני השבת של הציונות הדתית בשבת הקרובה, במטרה להגיע ישירות לקהל היעד.