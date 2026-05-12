ראש הממשלה נתניהו חויב לשלם אלפי שקלים ליאיר גולן: זו הסיבה

בית המשפט המחוזי קיבל היום (שלישי) את ערעורו של יאיר גולן, וקבע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יחויב לשלם הוצאות בסך 5,000 שקלים, במסגרת תביעת לשון הרע שהגיש נגד גולן בעקבות פרשת "קטארגייט". כך פרסם הכתב גיא פלג ב'חדשות 12'.

התביעה הוגשה לאחר שגולן פרסם ציוץ והודעת SMS מטעם מפלגת הדמוקרטים, שבהם נכתב בין היתר כי קיים "חשד חמור שנתניהו מכר את ביטחון ישראל בעבור בצע כסף". נתניהו לא התייצב להליכי המהו"ת המקדימים בתיק, וביקש מספר פעמים פטור מהופעה בטענה ל"סיבות ביטחוניות".

בית משפט השלום פטר תחילה את ראש הממשלה מהתייצבות, אך המחוזי ביטל את ההחלטה וקבע כי עליו להשתתף בהליך בהתאם לחובת ההתייצבות החלה על בעלי הדין.

בפסק הדין נכתב: "יש לבטל את החלטת בית משפט השלום מיום 13.1.2026, שלפיה אם לא יעלה בידי הצדדים לתאם מועד מתאים לבעלי הדין, תתאפשר פגישת מהו"ת בהשתתפות באי-כוחם בלבד. כמפורט לעיל, חלה על בעלי הדין חובת התייצבות לפגישה".