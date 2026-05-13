לאחר ההכרעה הדרמטית של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א אתמול (שלישי), נחשף פער משמעותי באופן שבו העיתונות החרדית בחרה לסקר את המשבר הפוליטי. בעוד העיתונים האשכנזיים יצאו למתקפה חזיתית והכריזו על סוף עידן שיתוף הפעולה עם הקואליציה, ביטאון תנועת ש"ס בחר בשתיקה מוחלטת.

הסיקור המפוצל מעיד על מתחים פנימיים בחזית החרדית ועל גישות שונות להתמודדות עם המשבר הפוליטי החריף ביותר מאז הקמת הממשלה הנוכחית.

יתד נאמן: "המושג גוש אינו קיים יותר"

העיתון "יתד נאמן", המייצג את הזרם הליטאי, הקדיש את הכותרת הראשית להוראתו הנחרצת של ראש הישיבה. במאמר חריף מאת ישראל פרידמן, הואשם ראש הממשלה נתניהו בבגידה פתולוגית באמון והוכרז על סיום שיתוף הפעולה עם גוש הימין.

"לעיתים אורך הנשימה הפך להיות אסמתי, כאשר מדובר בחוסר אמינות מוחלט", נכתב במאמר. פרידמן הגדיר את נתניהו כ"להטוטן" שאינו עומד בהתחייבויותיו הבסיסיות ביותר לעולם התורה.

בהתייחס למשבר האמון, נכתב: "אין לנו אמון יותר בנתניהו... כשהבטחות חוזרות ונשנות נכתבות רק על הקרח ומוכנסות לשמירה בתנור טורבו שפועל על שלוש מאות מעלות, תם עידן השקר מכיוון אחד והגיע רגע האמת".

המסר המרכזי של המאמר התמקד בהכרזה על פירוק הגוש: "אנחנו לא ימין ולא שמאל, אלא תורה ודעת תורה... לא שיתפנו פעולה אלא לטובת מטרה אחת: תורה ולומדי תורה. המושג 'גוש' אינו קיים מבחינתנו יותר. צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם".

המאמר הציג דיאגנוזה פוליטית חריפה: "אם אי האמת של ראש הגוש היא פתולוגית, אז צריך לפוגג את הגוש ולהוציא אותו, בלי להעביר לבדיקה פתולוגית במעבדה כי הדיאגנוזה ידועה".

המודיע: רשימת המכולת של הרדיפה

עיתון "המודיע", המייצג את הזרם החסידי, בחר בקו אנליטי המפרט את הפיכת האזרח החרדי ל"שק חבטות" תחת ממשלת ימין. הטור "אלו הן העובדות, ולכן זו המסקנה" מנה שורה של פגיעות קשות במגזר החרדי.

על המציאות היומיומית נכתב: "כל בחור ואברך מאוים במעצר ובמאסר... כל הורה מאוים שחיילי מ"צ ידפקו על דלתו וייקחו את יקירו לכלא. אין בית חרדי שלא נפגע מוחשית מגזירות מסע הרדיפה".

המאמר התייחס גם לאפליה הכלכלית: "כל ילד חרדי מופלה לרעה בקבלה למעון יום... אברכים לא יהיו זכאים להנחה בארנונה, למרות שכל אחד אחר במעמד סוציו-אקונומי כמותם יהיה זכאי לכך".

בהתייחס להתנהלות הקואליציה, הובהר: "בקואליציה קיבלו זאת שהחרדים איתם בכל מצב ובלי תנאים וכדבר מובן מאליו... הנציגות החרדית לא הביאה להפלת הממשלה, והתנהלותה לא הובילה להערכה, אלא להיפוך".

המאמר השיב למבקרי העיתוי: "בכזו שעה מפרקים חבילה? יש מלחמה עם איראן? למה לא שאלתם את מי מתוך הימין שהצטרפו למסע הרדיפה? מדוע סברתם שנסיונות של 'הפרד ומשול' הם הפתרון למצוקה אמיתית?".

המסקנה הסופית הייתה ברורה: "שימשיכו הגזירות שהובילו אותנו אל הקדנציה הגרועה ביותר בתולדותינו? לצערנו, נכון להיום, אין לנו אלטרנטיבה ל'אין אלטרנטיבה'".

גם עיתון "המבשר" הקדיש כותרת מרכזית לאירוע וכלל סיקור והסברה בתוך העיתון, אם כי בהיקף מצומצם יותר מהעיתונים האחרים.

הדרך של ש"ס: השתיקה הרועמת

בניגוד גמור לעיתונות האשכנזית, עיתון "הדרך" של תנועת ש"ס שמר על שתיקה מוחלטת. לא נמצא אזכור למכתבו של הגר"ד לנדו או למשבר הפוליטי - לא בשער ולא במאמרי המערכת.

השתיקה מעוררת שאלות לגבי האסטרטגיה של יו"ר ש"ס אריה דרעי. האם המפלגה ממתינה להכרעה רשמית של מועצת חכמי התורה, או שמא היא מנסה לשמר ערוץ פתוח עם נתניהו ולהישאר בתוך ה"גוש" בניגוד ל"יהדות התורה"?

הפער בין הזרמים

הסיקור המפוצל בעיתונות החרדית מעיד על פער משמעותי בגישה הפוליטית בין הזרמים. בעוד הליטאים והחסידים האשכנזים בחרו בעמדה חד משמעית ובמתקפה גלויה על ראש הממשלה, ש"ס נראית מהססת ושומרת על אפשרות התמרון.

גורמים פוליטיים מציינים כי ההבדל בסיקור עשוי לנבוע גם ממתחים פנימיים בהנהגה הספרדית, או מהרצון של ש"ס לשלוט באירוע חוק הגיוס ולא להיגרר להצהרות של יהדות התורה.

בכל מקרה, הפער בסיקור מעיד על כך שהחזית החרדית אינה אחידה בהתמודדות עם המשבר, ועשוי להשפיע על ההתפתחויות הפוליטיות בימים הקרובים.