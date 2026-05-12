הציטוטים החריפים של הגר"ד לנדו על נתניהו שנחשפו הערב

לאחר היום הפוליטי הסוער בו הורה ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א על הליכה לבחירות ופירוק גוש הימין-חרדים, נחשפו הערב (שלישי) ציטוטים נוספים מהשיחות שהתקיימו בחדרו של ראש הישיבה עם חברי הכנסת ובשיחות טלפון סגורות.

הדברים, שפורסמו בערוצי התקשורת השונים, מתארים יחס חריף ואישי במיוחד כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומעידים על עומק המשבר שהוביל להכרעה הדרמטית.

"לא אאמין לו יותר"

על פי הנמסר, במהלך הפגישות עם חברי הכנסת של דגל התורה, הביע ראש הישיבה את עמדתו בחריפות יוצאת דופן. "נתניהו שקרן, הוא רמאי", נמסר כי אמר הגר"ד לנדו במהלך השיחות.

בהמשך, הוסיף ראש הישיבה: "גם אם נתניהו יבוא אליי כעת ויאמר לי שאחד ועוד אחד זה שתיים – אני לא אאמין לו יותר". המשפט, שמעיד על קריסה מוחלטת של האמון, ומסמל את סוף עידן שלם של שיתוף פעולה פוליטי.

כמו כן, על פי הדיווחים, הבהיר ראש הישיבה כי "הם (הממשלה) מביאים לחורבן היישוב היהודי", בהתייחסו לכך שעולם התורה הוא המקיים של העם היהודי.

תיאום עם האופוזיציה

על רקע ההחלטה, החלו חברי הכנסת החרדים בשיחות ישירות עם גורמים בכירים באופוזיציה לתיאום המועד להגשת החוק לפיזור הכנסת.

התאריכים המרכזיים שעלו על הפרק הם ה-1 בספטמבר - המועד המועדף על החרדים כדי להקדים את נושא הגיוס, או סוף אוקטובר - המועד החוקי המקורי, שנתניהו מעדיף להישאר בו כדי למשוך זמן.

סוף עידן גוש הימין-חרדים

המשמעות המרכזית של ההחלטה היא שדגל התורה ושאר הסיעות החרדיות הופכות לשחקניות חופשיות. הן כבר לא מחויבות להמליץ על נתניהו או להישאר איתו כבלוק אחד. החרדים מבינים שאחרי הבחירות כולם ירצו אותם בממשלה, למרות הקמפיינים נגדם, ולכן הם לא חוששים להפיל את נתניהו כעת.

כפי שציין ראש הישיבה במכתבו לחברי הכנסת: "אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה". משפט זה, שפחות תפס כותרות, מהווה עדות מכלי ראשון של מי ששלח את חברי הכנסת החרדים ונמצא איתם בקשר רציף לאורך כל הדרך.