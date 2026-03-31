בצל המצב הביטחוני, האדמו"ר מביאלה בני ברק המריא לפולין למסע הקודש של תפילות והתעלות • הרבי שפך שיח בציוני הצדיקים קדושי עליון אבות החסידות • את השבת המרוממת ערך בעיירת פשיסחא איתן מושבו של ה'יהודי הקדוש' • צפו בתיעוד (חסידים)
חברות מפולין ומספרד חשפו את ה-"ZEUS", פלטפורמה אווירית מהפכנית המסוגלת להמריא ולנחות אנכית מכל תנאי שטח. עם יכולת שהייה של יממה שלמה באוויר ומערכת ניווט חסינה לשיבושים, הוא מסתמן כפתרון האידיאלי למשימות איסוף מודיעין באזורים מבודדים | "הגשר בין הכלים הקטנים למערכות הענק" (תקיפה והגנה)
בראש פמליה מצומצמת של חסידים ואנשי מעשה, יצא האדמו"ר מסקאליע למסע הקודש של השתטחות על קברי אבות במדינת פולין | במהלך המסע פקד האדמו"ר את ציוני אבות החסידות, שם העתיר לישועת הכלל והפרט בעת הזאת | לאחר ימי התעלות ונשגבים, שב האדמו"ר למעונו בבורו פארק שבארצות הברית (חסידים)
מאות מחסידי אלכסנדר, השותפים לבניין הבית הגדול והמרכז העולמי, התאחדו למסע היסטורי ובלתי נשכח • מרגע השיא בציון הרה"ק מליז'ענסק, דרך שבת בקראקא ועד למעמד התפילה המרטיט ביום ההילולא של ה"ישמח ישראל" באלכסנדר • סיקור נרחב ומיוחד (חסידים)
תחת אבטחה כבדה במספנות גדנסק, הושקה ה"מרגלת" השנייה של פולין – אוניית לוחמה אלקטרונית שתשמש כ"עיניים ואוזניים" מול האיומים ממזרח. מה עומד מאחורי תוכנית DELFIN השאפתנית, ואיך הופכת פולין למעצמה הביטחונית החדשה של אירופה? (בעולם)
צאי לך בעקבי הצאן: האדמו"ר משומרי אמונים ערך מסע קודש בראש קהל חסידיו ונגידי החצר על אדמת פולין • טרם צאתו, התייחס האדמו"ר למצבם של פרחי החסידים שנבצר מהם להצטרף עקב צווי עיכוב יציאה מהארץ לאור גזירת הגיוס • צפו בתיעוד ענק מסיכום מסע הקודש (חסידים)
החשש מחדירת כטמ"מים רוסיים מנמיכי טוס וחימוש משוטט מוביל את ורשה לפרויקט ביצורים והגנה אקטיבית היקפי | המערך, שישלב מכ"מים, לוחמה אלקטרונית ומקלעים כבדים, יהיה מבצעי בתוך חצי שנה | פולין הופכת את גבולה המזרחי לחזית החדשה של נאט"ו (בעולם)
בטקס דרמטי בוורשה נחתם חוזה הענק: 4 מיליארד דולר תמורת טילי CGR-080 מונחים מדרום קוריאה • המהלך שמבסס את פולין כראש החץ של נאט"ו מול האיום הרוסי • "לא רק רכש, אלא ברית פלדה בין וורשה לסיאול" • כל הפרטים על הנשק שישנה את שדה הקרב (בעולם)
פולין זימנה את שגריר ישראל לשיחת הבהרה, בעקבות פוסט שפורסם ברשתות החברתיות של יד ושם | בפוסט נכתב כי פולין הייתה המדינה הראשונה שבה יהודים אולצו לענוד תג מיוחד | שר החוץ הפולני הכחיש: "זה לא נכון" (בעולם)
לוויין ראשון, מתוצרת חברה פינית, ישוגר החודש באמצעות חברת החלל של אילון מאסק • עלות השלב הראשוני נאמדת ב-237 מיליון דולר • בצבא הפולני: "הלוויינים הם הכלי היחיד שמאפשר ביצוע תקיפות עמוקות ומדויקות" (בעולם)
הרשויות בפולין דיווחו על גילוי מנהרה תת-קרקעית שנחפרה מהצד הבלארוסי אל תוך השטח הפולני - השנייה שנמצאה השנה | הממשלה מזהירה מפני תופעה חמורה כחלק ממלחמה היברידית שמנהלות בלארוס ורוסיה נגד האיחוד האירופי, בעוד מספר ניסיונות ההסתננות לגבול הפולני מזנק לרמות שיא (בעולם)
לפי דיווח שהתפרסם הבוקר בסוכנות הידיעות 'רויטרס', מקורות בנאט"ו מאמינים כי המתקפה הרוסית על פולין החברה בנאט"ו הייתה מתקפה מכוונת, עם זאת, נראה שנאט"ו אינה מעוניינת להתייחס אליה כ"מתקפה" | הדיווחים האחרונים והתיעוד של דגם ה'שאהד' בלב פולין (חדשות)
דרמה התרחשה הלילה בדרום-מזרח פולין כאשר נחיל גדול של כטב"מים רוסי עשה את דרכו לכיוון המדינה החברה באמנת נאט"ו | חיל האוויר של פולין בשיתוף כוחות נאט"ו הצליחו ליירט את המתקפה | בשלב זה לא ברור אם מדובר ב'זליגה' או בפעולה מכוונת מצד רוסיה | כל הפרטים (בעולם)