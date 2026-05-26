דמעות הנכד בקעו רקיעים

סוף לחילול הקודש בפולין; מגרש כדורגל מעל קבר האדמו"ר – הוחזר ליהודים

דרמה היסטורית בפולין: שבועיים בלבד לאחר מסע התפילה המרגש של האדמו"ר מקוזמיר, על מקום ציון זקינו הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זי"ע, באמצע מגרש כדורגל בפולין, הודיע ראש העיר קזימירז' דולני על מהלך דרמטי לסיום חילול הקודש, וזאת אחרי שנים של מאבקים משפטיים נגד משחקי הכדורגל ומסיבות הילדים מעל קברי הצדיקים (חסידים)

האדמו"ר מקוזמיר על ציון זקינו הרה"ק ר' יחזקאל מקוזמיר זי"ע (צילום: י. פריד)

התפתחות היסטורית מסעירה את העולם היהודי והחסידי: ראש עיריית קזימירז' דולני (קוזמיר) שבפולין, הכריז השבוע בישיבת המועצה השבועית של העיירה כי הושג סיכום עקרוני עם ממשלת פולין, לפיו בית העלמין היהודי הישן של העיירה, יושב לידיים יהודיות ויהפוך לאתר הנצחה רשמי ליהודי קוזמיר ולאדמו"ר שעמד בראשם.

במרכז בית העלמין טמון מייסד השושלת, האדמו"ר הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זי"ע, זקינו של בעל 'דברי ישראל' ממודז'יץ זי"ע. ההחלטה המרעישה מגיעה באורח פלא כשבועיים בלבד לאחר מסע התפילה שערך נכדו, האדמו"ר מקוזמיר, על מקום קבורתו המחולל של זקנו.

בית העלמין, שחולל קשות בתקופת השואה על ידי הנאצים ובהמשך על ידי גורמים מקומיים, הפך ברבות השנים לחלק ממגרש הספורט של בית הספר המקומי. במשך שנים ארוכות נאלצו החסידים לחזות בכאב עצום במשחקי כדורגל שנערכו ממש מעל קברי הקודש, כאשר על מקום הציון עצמו הונחה פרוכת בלב מגרש המשחקים.

לפי התוכנית, הפרטים האחרונים של ההסדר המשפטי נסגרים בימים אלה ממש, והכרזה רשמית צפויה להתפרסם בקרוב. השטח הקדוש, שספג ביזוי במשך עשרות שנים, חוזר סוף סוף לייעודו המקורי ויגודר כראוי לכבוד התורה והחסידות.

