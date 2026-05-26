חג שבועות עילאי ומרומם, רווי הוד וקדושה, עבר על המוני חסידי ואוהדי בית נדבורנה ירושלים, שהסתופפו בהמוניהם בצל קודשו של האדמו"ר. השנה התאפיין החג בשורה של חידושים ותקנות מפתיעות שגרמו לרוממות רוח מיוחדת בקרב קהל החסידים.

את פני החסידים קידם השנה חידוש מיוחד שנחנך לראשונה: היכל לימוד מפואר ומרווח שהוקם לרווחת קהל הקודש. בהיכל זה ישבו המוני החסידים לאורך כל ליל השבועות ואמרו את התיקון ועסקו בתורה מתוך הרחבת הדעת ותנאים נוחים, דבר שהוסיף נדבך של קדושה והתמדה לעמלי התורה.

רגעים מרטיטי לב נרשמו בעיצומו של יום החג, בעת מעמד פתיחת הארון. אל האדמו"ר הוגש קוויטל מיוחד במינו, ובו שמותיהם של מאות בחורים, אברכים ובעלי בתים שקיבלו על עצמם קבלות של "שעות רצופות" של לימוד התורה כהכנה דרבה לקבלת התורה.

קבלות אלו הגיעו בהמשך לקריאתו הנרגשת של האדמו"ר במהלך מעמד ההדלקה בל"ג בעומר. הרבי עיין ארוכות בפתק הקדוש במשך דקות ארוכות תוך שהוא מעתיר לברכה ולישועה עבור הלומדים.

הפתעה גדולה נרשמה בקרב החסידים בשעות אחה"צ. בצעד נדיר, הורה האדמו"ר על קיום סדר לימוד מיוחד לקריאת "שניים מקרא ואחד תרגום" בזמן שבין תפילת מנחה של חג השבועות לקבלת שבת.

לאחר תפילת ערבית של שבת קודש, נרשם צעד נדיר נוסף כאשר האדמו"ר פצח בעריכת השולחן הטהור, והחסידים זכו לשמוע את הזמירות לפני קידוש, ואת נוסח הקידוש בנוסח המלבב מדור דור.

חידוש מרנין נוסף נרשם עם דמדומי חמה, בהמשך סעודה שלישית בזמן רבינו תם, הכניסו כלי זמר ושיר, והרבי המשיך בטיש נעילת החג מתוך התרוממות הנפש.

בעיצומם של הניגונים, ביקש האדמו"ר מהגבאים להביא אליו שוב את קוויטל השעות הרצופות של הלומדים. הרבי אחז בפתק, קם ממקומו בבת אחת ויצא בריקוד נלהב ואש קודש במשך זמן רב, מתוך התרגשות עצומה על הזכות של הלומדים הרבים שבחרו להקדיש את זמנם לתורה. המחזה המרהיב עורר התרגשות עצומה והותיר רושם בל יימחה בלבבות החסידים, שחזרו לביתם בתחושת התעלות עילאית.