שוק המטבעות בישראל רשם היום (שלישי) תנודה חריגה כשהדולר צנח לשפל של 2.84 שקלים - רמה שלא נראתה מזה עשרות שנים. החיזוק החד של השקל מעורר דאגה בקרב התעשיינים והיצואנים.

אברהם (נובו) נובוגרוצקי, נשיא התאחדות התעשיינים, הצביע כבר בצלילה הקודמת של שער הדולר על תהליך מסוכן שמתרחש במשק: "אנחנו מאבדים יתרון טכנולוגי שנבנה כאן במשך עשרות שנים. חברות הייטק ומרכזי פיתוח כבר מתחילים לנדוד החוצה וחלקם כבר נדדו. זו לא תחזית תיאורטית, זו מציאות שמתרחשת מול עינינו".

השלכות על כיס הצרכן

חיזוק השקל מול הדולר הוא חרב פיפיות עבור הכלכלה הישראלית. מצד אחד, הוא מוזיל את היבוא ומפחית את עלויות המחיה - דבר המורגש במיוחד במחירי המזון, הדלק והמוצרים האלקטרוניים. עבור משפחות רבות בציבור החרדי, שבהן התקציב המשפחתי מתוח, מדובר בהקלה משמעותית שמורגשת בקניות השבועיות ובתדלוק הרכב.

כידוע, בשנה האחרונה איבד הדולר יותר מ-18% מערכו מול השקל. התופעה מתרחשת על רקע מגמות כלכליות מורכבות בשוק העולמי והמקומי, כאשר התעשיינים דרשו אז הורדת ריבית מיידית כדי לעצור את מגמת החיזוק.