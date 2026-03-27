משרד האוצר האמריקני הודיע כי החל מהקיץ יודפסו שטרות ראשונים הנושאים את חתימתו של דונלד טראמפ, לצד חתימת שר האוצר סקוט בסנט. המהלך, שיושק לקראת חגיגות 250 השנים לעצמאות ארצות הברית, ישבור מסורת בת 165 שנה (בעולם)
העולם כולו התגייס להוקיר את אומץ ליבו של אחמד אל‑אחמד, הגיבור האוסטרלי שהסתער על המחבל בסידני | יותר מ‑43,000 תומכים תרמו למענו 2.5 מיליון דולר, כולל תרומות משמעותיות מביל אקמן ומפורסמים נוספים - אחמד הגיב בצניעות: מגיע לי? (חדשות בעולם)
לפי דיווחים ערביים, פרויקט הטיסות נוהל על ידי חברת ייעוץ המופעלת בידי אזרח ישראלי-אירופי בתיאום עם גורמי ביטחון בישראל • כל עזתי שילם עד 5,000 דולר להאצת ההליך • הדיווח מגיע על רקע משבר בינלאומי לאחר נחיתת עזתים בדרום אפריקה ללא תיאום (בעולם, מדיני)
הבנקים הסיניים רשמו בספטמבר את העודף הגבוה ביותר מזה כמעט חמש שנים בעסקאות מט"ח, כשחברות ביבשת מאיצות את שינויי האסטרטגיה הכלכלית על רקע ציפיות להמשך התחזקות היואן | מומחים מדגישים כי גל המרת הדולרים ליואן עשוי להימשך אם המטבע ימשיך להתחזק - ובינתיים קובעת מדיניות הבנק המרכזי את היואן ברמות שיא של השנה (בעולם)
בסיום ימי החנוכה המאירים ערך האדמו"ר מבאבוב את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק | בשיאו של ה'טיש' שיחק הרבי עם הסביבון כנהוג, תוך שהוא מפריש מעות לצדקה כפי מנהג הצדיקים, בהמשך עברו החסידים לפני האדמו"ר וגם הם שיחקו עם הסביבון ותרמו סכומי עתק לצדקה (חסידים)