שער הדולר המשיך היום (חמישי) במגמת הצניחה וירד לרמה של 2.90 שקלים, כשנשיא התאחדות התעשיינים, אברהם (נובו) נובוגרוצקי, משגר אזהרה חריפה: "ישראל מאבדת את מנועי הצמיחה שלה - כולנו נשלם את המחיר".

נובוגרוצקי הצביע על תהליך מסוכן שמתרחש במשק הישראלי: "אנחנו מאבדים יתרון טכנולוגי שנבנה כאן במשך עשרות שנים. חברות הייטק ומרכזי פיתוח כבר מתחילים לנדוד החוצה וחלקם כבר נדדו. זו לא תחזית תיאורטית, זו מציאות שמתרחשת מול עינינו".

"הציבור ישלם במיסים גבוהים יותר"

לדברי נשיא התעשיינים, הפגיעה לא תסתיים בחברות עצמן אלא תתגלגל לכלל הציבור: "הציבור הישראלי ישלם על זה במיסים גבוהים יותר, בצמצום שירותים ציבוריים, בפגיעה באיכות התעסוקה ובשחיקה בפריון. כשמנועי הצמיחה נחלשים, כולם נפגעים".

נובוגרוצקי דחה טענות לפיהן קיים קיזוז באמצעות הוזלה במחירי התשומות המיובאות: "גם אם קיימת הוזלה נקודתית, היא פשוט לא מגיעה לרמת הפגיעה במשק. עלויות ההובלה, התייקרויות הדלק ושרשראות האספקה מנטרלות חלק גדול מאוד מההוזלה ובפועל לא מדובר בחדשות טובות לצרכן".

כידוע, בשנה האחרונה איבד הדולר יותר מ-18% מערכו מול השקל, כאשר מתחילת 2026 נרשמה ירידה חדה של 6%. לראשונה מאז 1995, המטבע האמריקני נסחר השבוע מתחת לרף של 3 שקלים, כשהגיע ל-2.9994 שקלים.

דרישה להורדת ריבית דרמטית

נובוגרוצקי קרא לפעולה מיידית ונחושה מצד הממשלה והרגולטורים: "צריך לקבל החלטות עכשיו ולא בעוד חצי שנה. הצעדים המרכזיים הנדרשים מנגיד הבנק הם: הורדת ריבית מיידית כבר מחר בבוקר ובשיעור משמעותי, מעבר לחצי אחוז, מה שיתרום משמעותית לתעשייה ויסייע לשוק הנדל"ן המדשדש".

בנוסף, דרש נשיא התעשיינים השקת חבילת סיוע והסתגלות ליצואנים, צמצום הפסדים ומתן כלים להתמודד עם שערי חליפין, לצד פריעת הלוואות שנלקחו בדולר - מהלך שלדבריו יקטין את החוב ויגרום לביקושים לדולר ותנאי סחר חדשים.

נובוגרוצקי קרא גם למשרד האוצר להשקיע אקטיבית במשק הישראלי וליצור אטרקטיביות לפעילות בו, באמצעות מסלולי מיסוי תחרותיים, עידוד השקעות והפחתת חסמים.

"אם לא נפעל עכשיו, הנזק יהיה עמוק וארוך טווח", סיכם נובוגרוצקי. "עוד אפשר לעצור את הסחף, אבל חלון ההזדמנויות הולך ונסגר".

יצוין כי בנק ישראל הוריד לאחרונה את הריבית ב-0.25% לרמה של 4%, אך נובוגרוצקי טוען שיש צורך בהפחתה משמעותית יותר כדי להתמודד עם המשבר הכלכלי המתפתח.