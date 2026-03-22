איראן הנפיקה רשמית שטר חדש של 10 מיליון ריאל, המהווה את הערך הנקוב הגבוה ביותר שהוציא הבנק המרכזי של טהרן אי פעם. למרות המספר המרשים, כוח הקנייה שלו ממחיש את עומק המשבר: השטר הוורוד, המעוטר בתמונות של מסגד יזד ומצודת באם העתיקה, שווה בקושי 7 דולר (כ-5.70 ליש"ט).

המהלך מגיע על רקע אינפלציה דוהרת ומלחמה מול ארה"ב וישראל, שגרמו לזינוק במחירי מוצרי היסוד כמו לחם וחלב. המצוקה הכלכלית הובילה לתורים ארוכים של אזרחים מחוץ לבנקים, המנסים למשוך מזומנים כדי לרכוש מזון, בעוד הבנקים מטילים הגבלות על סכומי המשיכה.

המצב הגיאופוליטי רק מחריף את המשבר הכלכלי; דיווחים על אולטימטום של 48 שעות מצד דונלד טראמפ לפתיחת מיצרי הורמוז, לצד שיגורי טילים איראניים לעבר ערד ובקשות למימון עתק למלחמה מצד הממשל האמריקאי, יוצרים חוסר ודאות שמשתק את השוק האיראני. בצעד שמנסה להסתיר את המציאות, על השטר החדש מודגשות רק ארבע הספרות הראשונות של הערך, בניסיון פסיכולוגי להתמודד עם האינפלציה שיוצאת משליטה.