הולכים לבחירות או מקדמים את חוק הגיוס? עושים סדר בהצבעות

שבוע מכריע צפוי בכנסת: ביום רביעי הקרוב תתקיים הצבעה בקריאה טרומית על חוק פיזור הכנסת, כאשר מועד הבחירות עדיין לא הוסכם. על פי התכנית, ועדת הכנסת תידרש להכריע בין שני מועדים אפשריים - תחילת ספטמבר או סוף אוקטובר.

במקביל להצבעה על הפיזור, תחדש ועדת החוץ והביטחון ביום רביעי את הדיונים על חוק הגיוס, במסגרת ניסיונות אחרונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו להעביר את החוק ולדחות את מועד הבחירות. אולם בסיעות החרדיות מבהירות כי אין כוונה להיגרר למשחקים פוליטיים.

בש"ס ובדגל התורה הבהירו עמדה נחרצת: אישור חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון לא יהיה מספיק כדי לעצור את תהליך פיזור הכנסת. רק אישור סופי של החוק במליאת הכנסת יכול למנוע את הבחירות המוקדמות. בכיר בדגל התורה הסביר את התמרון הפוליטי: "מה עושים כשרוצים להרוויח זמן? מודיעים כעת לחרדים שיש פריצת דרך להשגת רוב - ואין לו רוב. אומרים לבועז ביסמוט לקיים דיונים בוועדה, ולפי היועמ"שית צריך לפחות עוד שניים או שלושה דיונים לפני ההקראה של החוק".

מועד הבחירות: ספטמבר או אוקטובר?

על פי התסריטים הצפויים, מועד הבחירות יוכרע בהתאם למהלכים בנושא חוק הגיוס. אם החוק יאושר אישור סופי במליאה - הבחירות צפויות להתקיים בסוף אוקטובר. אם החוק לא יעבור - מועד הבחירות יוקדם לתחילת ספטמבר.

בכיר באגודת ישראל הוסיף בחריפות: "שוב אין רוב ושוב משקרים את החרדים". הדברים משקפים את תחושת האכזבה העמוקה בקרב הנציגים החרדים מהתנהלות ראש הממשלה, שלדבריהם מנסה להרוויח זמן נוסף תוך שימוש בחוק הגיוס כאמצעי מניפולציה פוליטית.

הוראת הגר"ד לנדו: לא להיגרר למשחקים

בית ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א פרסם הודעה רשמית נחרצת לחברי הכנסת של דגל התורה, בה הורה להם שלא להיגרר למשחקים פוליטיים ולתמוך ביום רביעי בהצבעה על פיזור הכנסת.

כזכור, ראש הישיבה הכריע בשבוע האחרון כי תם עידן שיתוף הפעולה עם גוש הימין-חרדים, לאחר שהגיע למסקנה כי ראש הממשלה אינו עומד בהתחייבויותיו לעולם התורה. במהלך השיחות עם חברי הכנסת, נמסר כי ראש הישיבה הביע את עמדתו בחריפות יוצאת דופן כלפי נתניהו.

דרעי: "התנהלות מבישה וחסרת אחריות"

יו"ר ש"ס אריה דרעי תקף בחריפות את השותפות בליכוד ובציונות הדתית: "השקענו מאמצים אדירים להעביר את החוק, ש"ס הפגינה שותפות נאמנה לקואליציה אבל גורמים בין ראשי הקואליציה וחברי כנסת מ'הליכוד' ו'הציונות הדתית' לא נהגו בדרך דומה והפרו בבוטות את ההבטחות וההסכם שהם חתומים עליו".

דרעי הוסיף: "בשורה התחתונה הקואליציה לא סיפקה את החוק הבסיסי והחשוב ביותר שלנו, זאת התנהלות מבישה וחסרת אחריות שלא ניתן להשלים איתה. משהוברר שהחוק לא יעבור בכנסת הנוכחית, בהתאם להחלטת מועצת חכמי התורה אין לנו אלא להביא בהקדם לפיזור הכנסת ובחירות חדשות".

יום רביעי הקרוב יהווה נקודת מפנה בדרמה הפוליטית, כאשר ההצבעה על פיזור הכנסת והדיונים על חוק הגיוס יתקיימו במקביל.