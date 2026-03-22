בנק ישראל הותיר היום את הריבית במשק ללא שינוי, על שיעור של 4%, זאת אחרי שתי הורדות ריבית רצופות של 0.25% בכל פעם מאז נובמבר | שר האוצר תקף: "החלטה שגויה שאינה נתמכת בנתוני המאקרו של הכלכלה הישראלית. השקל חזק, האינפלציה נחלשת ואנחנו עמוק בתוך טווח היעד" (כלכלה)
נשיא איראן הגיש לפרלמנט הצעת חוק תקציב לשנה הבאה | התקציב צפוי לעמוד על למעלה מ-110 מיליארד דולר | במסגרת הרפורמה במטבע האיראני, יוסרו ארבעה אפסים מהשטרות הקיימים, במטרה לצמצם את האינפלציה הגבוהה | כדי לממן פרויקטים, הממשלה מתכננת להנפיק איגרות חוב בהיקף של כ-7.2 מיליארד דולר (כלכלה, העולם הערבי)
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה הערב את מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2025 | בנובמבר ירד מדד המחירים ב-0.5% לעומת חודש אוקטובר, ובכך שיקף ירידת מחירים חודשית רחבה | אשתקד ירד מדד חודש נובמבר בשיעור של 0.4%, ובחישוב של 12 החודשים האחרונים - שיעור האינפלציה ירד ב-0.1% ל-2.4% | כל הפרטים (כלכלה)
עם קריסת המטבע המקומי לשפל של 1.2 מיליון ריאל לדולר, משקי הבית באיראן נוהרים אל חנויות הזהב, מטבעות החוץ והמטבעות הדיגיטליים במאמץ נואש לשמור על ערך חסכונותיהם | הסנקציות המחודשות, המלחמה הקצרה עם ישראל והאינפלציה המשתוללת הציתו בהלה כלכלית חסרת תקדים (כלכלה)
האינפלציה בטורקיה ירדה ל־32.87% באוקטובר האחרון - הנתון הנמוך ביותר מאז 2021 | למרות ההקלות, מאבק הממשלה והבנק המרכזי רחוק מסיום: מחירי המזון והדיור ממשיכים להעיק על הציבור, והתחזיות להמשך שימור התנופה נותרות זהירות לנוכח הקשיים בשווקים (בעולם)
מדד המחירים לצרכן ירד בצורה משמעותית, בהשוואה לשנה הקודמת ובשל כל קצב האינפלציה השנתי ירד ל-2.5% - צעד שעשוי להביא להורדת הריבית לראשונה מאז תחילת המלחמה | מחירי הדיור ירדו ב-0.6%, והעלייה השנתית אף התמתנה (כלכלה)
הבנק המרכזי בארצות הברית בראשות ג'רום פאוול הודיע היום על הורדת הרבית ברבע אחוז, לראשונה מזה דצמבר שעבר | טראמפ דרש פעם אחר פעם מיו"ר הפד להוריד את הרבית, עד כדי כך שכינה אותו לא פעם בשלל כינויי גנאי (בעולם)
מדד מחירי הדיור ממשיך לרדת והאינפלציה ירדה ל-2.9 אחוזים, מה שצפוי לגרום לבנק ישראל להוריד אחרי תקופה ארוכה ארוכה ביותר את שיעור הריבית | האינפלציה כאמור ירדה והיא כעת בטווח היעד שהגדירה הממשלה (חדשות כלכלה)
ברקע המלחמה המתארכת, והתנודות בשוקים בישראל לנוכח גלי העימות בחזיתות השונות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת הערב את מדד המחירים לצרכן לחודש מאי | מה עלה ומה ירד, ואיפה נרשמו השינויים המשמעותיים ביותר? הדו"ח המלא (כלכלה)