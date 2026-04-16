מדד המחירים עלה ב-0.4% במרץ • האינפלציה השנתית: 1.9%

נתוני הלמ"ס ( Shutterstock )

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אתמול (רביעי) את נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ 2026, המצביעים על עלייה חודשית של 0.4% בהשוואה לחודש פברואר. המדד הגיע לרמה של 103.9 נקודות, כאשר הבסיס הוא ממוצע שנת 2024 שעומד על 100.0 נקודות.

בחישוב שנתי, בשנים עשר החודשים האחרונים (מרץ 2026 לעומת מרץ 2025), עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.9% בלבד - נתון הנמצא בנוחות בתוך טווח יעד האינפלציה שקבעה הממשלה ובנק ישראל (1%-3%). הנתון משקף המשך מגמת הירידה באינפלציה לעומת חודשים קודמים. עליות וירידות בולטות במרץ בפילוח לפי סעיפים, נרשמו עליות מחירים משמעותיות במספר תחומים מרכזיים. הבולטת שבהן היא בסעיף הירקות הטריים, שזינק ב-5.2% במהלך החודש. גם סעיף ההלבשה רשם עלייה ניכרת של 3.0%, בעוד שהדיור עלה ב-0.5% והתחבורה והתקשורת עלו ב-0.4%. מנגד, נרשמו ירידות מחירים בסעיפי הריהוט והציוד לבית ובסעיף השונות, שירדו ב-0.3% כל אחד. הירידות הללו מיתנו במעט את העלייה הכוללת במדד.

מדדים חלופיים: תמונה דומה

גם המדדים החלופיים שמפרסמת הלמ"ס הציגו תמונה דומה. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות, מדד המחירים ללא דיור ומדד המחירים ללא אנרגיה - כולם עלו ב-0.3% במהלך חודש מרץ, והגיעו לרמות של 102.9, 103.9 ו-104.1 נקודות בהתאמה.

בחישוב שנתי, מדד המחירים ללא אנרגיה עלה ב-2.1%, מדד המחירים ללא ירקות ופירות עלה ב-1.8%, ומדד המחירים ללא דיור רשם את העלייה הנמוכה ביותר - 1.2% בלבד.

נתוני העונתיות והמגמה

כאשר מנכים את ההשפעות העונתיות, התמונה מתמתנת במעט. מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומדד המחירים ללא דיור מנוכה עונתיות עלו ב-0.1% בלבד כל אחד, בעוד שמדד המחירים ללא ירקות ופירות וללא דיור מנוכה עונתיות נותר ללא שינוי.

על פי נתוני המגמה לתקופה שבין דצמבר 2025 למרץ 2026, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-1.5%. קצב העלייה השנתי של מדד המחירים ללא דיור הגיע ל-0.6% בלבד, ולעומתו - קצב הירידה השנתי של מדד המחירים ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-0.9%.

מתחילת השנה: עלייה מתונה

מתחילת שנת 2026 ועד סוף מרץ, מדד המחירים לצרכן ומדד המחירים ללא אנרגיה עלו ב-0.3% כל אחד. מדד המחירים ללא ירקות ופירות עלה ב-0.2%, ומדד המחירים ללא דיור רשם את העלייה הנמוכה ביותר - 0.1% בלבד.

הנתונים מצביעים על יציבות יחסית במחירים בחודשים הראשונים של השנה, כאשר האינפלציה נותרת בתוך טווח היעד. עם זאת, המשך המעקב אחר התפתחות המחירים יהיה קריטי להבנת המגמות העתידיות במשק.