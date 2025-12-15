הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה הערב את מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2025 | בנובמבר ירד מדד המחירים ב-0.5% לעומת חודש אוקטובר, ובכך שיקף ירידת מחירים חודשית רחבה | אשתקד ירד מדד חודש נובמבר בשיעור של 0.4%, ובחישוב של 12 החודשים האחרונים - שיעור האינפלציה ירד ב-0.1% ל-2.4% | כל הפרטים (כלכלה)
שעה קצרה לפני שהאדמו"ר מסאטמר יצא כמנהגו לימי נופש בניו המפשייר, האדמו"ר הספיק לעסוק בנושא הבוער של מחירי הדירות ב'קרית יואל', והפעם על הכוונת - הדירות להשכרה בעיקר לזוגות צעירים | הרבי, המקדיש מלחמת קודש נגד עליית המחירים בשוק הדירות, מצליח לקטוף עוד ועוד הצלחות גדולות בעניין (חסידים)