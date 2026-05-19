איראן: עליות מחירים חריפות במזון • האינפלציה פוגעת באזרחים

נתונים רשמיים שפורסמו לאחרונה על ידי המרכז הסטטיסטי של איראן חושפים את עומק המשבר הכלכלי הפוקד את המשטר בטהראן. הטבלה הסטטיסטית, המציגה את שינויי מחירי המזון לאורך השנתיים האחרונות, מצביעה על תנודתיות חריפה ועלייה משמעותית בעלויות המחיה של האזרח האיראני הממוצע.

על פי הנתונים, התקופה שבין תחילת 2026 ואילך מתאפיינת בעליות מחירים חדות במוצרי יסוד. הבולטת שבהן היא זינוק של 35.2% במחירי העגבניות ועלייה של 21.6% במחירי הבצל. מומחים מצביעים על כך שהנתונים משקפים לא רק מחסור עונתי, אלא "אינפלציית מזון" כרונית.

שחיקה מתמשכת של כוח הקנייה

המוצרים הבסיסיים ביותר, ביניהם סוכר לבן, קוביות סוכר, תה וקטניות, חוו עליות מחירים עקביות לאורך השנים האחרונות. התופעה מעידה על היחלשות מתמשכת של הריאל האיראני אל מול סל מוצרי הצריכה, כאשר כל מוצר בסיסי הופך ליקר משמעותית משהיה בשנה הקודמת.

בעוד שבאביב 2025 נרשמו ירידות מחירים עונתיות בחלק מהמוצרים - כמו ירידה של כ-33.8% בתפוחי האדמה - המגמה הכללית בטווח הארוך היא עלייה מתמדת המעידה על שחיקת היציבות הכלכלית בשוק המקומי. עבור משקי הבית באיראן, מדובר בהתמודדות יומיומית עם שחיקה של תקציב המשפחה.

הקשר למצב הגיאופוליטי

הנתונים המופיעים בטבלה משקפים את ההשפעות של סנקציות בינלאומיות, משברים גיאופוליטיים וניהול כלכלי פנימי שבאו לידי ביטוי במחירי המדף. התקופה המתוארת חופפת לשנת 1404 בלוח הפרסי, המהווה את הבסיס לנתוני תחילת השנה הלועזית הנוכחית.

מחירי המזון ממשיכים להוות אתגר כלכלי מרכזי ביותר עבור האזרחים האיראנים, כאשר הנתונים הרשמיים מהמרכז הסטטיסטי מצביעים על המשך המגמה השלילית גם בחודשים הקרובים.