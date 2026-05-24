נתניהו מתייחס לשיחות הגרעין ( צילום מסך )

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (ראשון) בחשבון הטוויטר שלו תמונה דרמטית בסגנון בינה מלאכותית, המציגה שיתוף פעולה צבאי-אסטרטגי בין ישראל לארצות הברית נגד התוכנית הגרעינית האיראנית. הפרסום מגיע על רקע משא ומתן מתוח בין וושינגטון לטהרן, ומהווה מסר ברור לאיראן בדבר העמדה הישראלית-אמריקנית המשותפת.

הציוץ עצמו כלל שני אימוג'ים בלבד – דגל ישראל ודגל ארצות הברית – אך התמונה המצורפה מעבירה מסר חד-משמעי. הכרזה המעוצבת בסגנון גרפי מתקדם מציגה את נתניהו וטראמפ זה לצד זה, כאשר מאחוריהם מתנוססים דגלי שתי המדינות, ובמרכז הכיתוב הבולט: "IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON" – "לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני". התמונה מציגה את שני המנהיגים בהבעות פנים רציניות ונחושות. נתניהו לבוש בחליפה כהה ועניבה כחולה בצבעי דגל ישראל, בעוד טראמפ מופיע בחליפה כהה ועניבה אדומה. ברקע, בין שני המנהיגים, מופיעה מפת המזרח התיכון המוארת באור זהב זוהר מתוך ענני סערה, ומעליהם נראות קבוצות של מטוסי קרב הטסים בשמיים הדרמטיים. בחלק התחתון של הכרזה מתואר חדר מצב צבאי טכנולוגי ומודרני, בו נראים צלליות של אנשי צוות וקצינים היושבים מול מסכים רבים המציגים מפות עולם ונתונים. העיצוב הדרמטי והמסר החד משקפים את הנחישות המשותפת של שתי המדינות בסוגיית הגרעין האיראני.

הציוץ של נתניהו ( צילום מסך )

"חופש פעולה מבצעי מלא"

גורם מדיני בכיר מסר הבוקר לעיתונאי ינון מגל, המקורב לראש הממשלה, מסר מרגיע לבסיס הימני. על פי הגורם, ישראל הבהירה לממשל האמריקני כי היא שומרת לעצמה חופש פעולה מבצעי מלא בכל הזירות, כולל בלבנון. "הבהרנו לאמריקנים שבכל מקרה, בין אם יהיה הסכם ובין אם לא, אנחנו שומרים על חופש הפעולה המבצעי שלנו", מסר הגורם.

לדבריו, "זה מקובל על טראמפ". הגורם המדיני פירט כי ההסכם המתגבש הוא בעיקרו פתיחת המצור ההדדי של מיצר הורמוז, וכניסה למו"מ של 60 יום על הגרעין ושאר הסוגיות. "טראמפ רוצה לנסות להגיע במו"מ ליעד של פירוק הגרעין האיראני", הסביר.

המשך מדיניות התמונות הדרמטיות

הפרסום של נתניהו מהווה המשך להרגלו של טראמפ להשתמש בתמונות בינה מלאכותית דרמטיות כדי להעביר מסרים מדיניים וביטחוניים. כפי שדיווחנו, טראמפ עצמו פרסם לאחרונה תמונה דרמטית של מל"ט צבאי הנושא את דגל ארצות הברית תוקף ומשמיד סירות קרב איראניות, עם המילה "Adios" בצבע אדום בולט.

השימוש בתמונות בינה מלאכותית הפך לכלי תקשורת מרכזי בידי שני המנהיגים, המאפשר להם להעביר מסרים חדים ונחושים תוך שימוש בויזואליה דרמטית ומרשימה. הפעם, נתניהו בחר להצטרף לטרנד ולהעביר מסר ברור: שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית בסוגיית הגרעין האיראני איתן ונחוש.