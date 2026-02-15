הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחת על הוזלות במחירי ההלבשה והתחבורה שהובילו לירידת המדד בתחילת השנה | מנגד, שוק הדיור רשם התייקרות חודשית של 0.8%, כאשר מחירי השכירות לשוכרים חדשים זינקו בשישה אחוזים | בירושלים ניכרה מגמה מדאיגה במיוחד במחירי הדירות למכירה (חדשות)
ברקע המלחמה המתמשכת בזירות השונות, נתונים שפורסמו היום מצביעים על מגמת התאוששות של ענף התעופה בישראל | על פי נתוני הלמ"ס, בתשעת החודשים הראשונים של 2025 נרשמה קפיצה של כ-25% בהוצאות הישראלים היוצאים לחו"ל לעומת התקופה המקבילה ב-2024 | כל הפרטים (תעופה, כלכלה)
הלמ"ס מפרסם: יותר ממחצית מהישראלים בגיל פרישה מתקיימים מפנסיה, אך רק רבע מהחברה הערבית נהנים מכך | 92% מהקשישים נשענים על קצבאות זקנה ונכות, וכרבע מממנים את חייהם מחסכונות אישיים – רובם מקרנות השתלמות וקופות גמל (כלכלה, בארץ)
דוח חדש של הלמ"ס חושף נתון מדאיג: 82,700 ישראלים עזבו את הארץ בשנת 2024 | הנתון מעורר שאלות רבות בנוגע לסיבות מאחורי גל העזיבה | פרשנים רבים מטילים ספק באמינות הנתונים וטוענים להטיה פוליטית, ושינויים בהגדרות שעלולים להשפיע על התוצאות (חדשות בארץ)