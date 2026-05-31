אחרי 'אושר עד' והרכבים: רשת 'ויקטורי' תמכור דירות בסופרים

רשת המרכולים 'ויקטורי', בבעלותו של איש העסקים אייל רביד, צפויה להתחיל בקרוב בשיווק ומכירת דירות מגורים באזורי ביקוש במרכז הארץ - כך דווח היום (ראשון) לראשונה בחדשות 14. על פי הדיווח, המהלך יתמקד בשלב זה באזורי ביקוש בטווח הגיאוגרפי שבין חדרה לגדרה, כאשר הדירות צפויות להיות מוצעות במחירים הנעים בין 1.3 ל-1.8 מיליון שקלים.

המהלך ההיסטורי מגיע כחלק ממגמה רחבה שבה רשתות השיווק הגדולות בישראל משנות את פניהן ומנסות לפרוץ לשווקים חדשים. מגמה זו, שהחלה במכירת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, עלתה שלב רק הבוקר עם הכרזתה של רשת 'אושר עד' על תחילת שיווק ומכירת רכבים ישירות בסניפיה. כעת, רשת 'ויקטורי' לוקחת את האסטרטגיה הצרכנית צעד ענק קדימה, עם כניסה ישירה לענף הנדל"ן.

דירה בפחות מ-2 מיליון ש"ח?

על פי הנתונים הראשוניים, הרשת צפויה להציע דירות למגורים במחירים הנעים בין 1.3 ל-1.8 מיליון שקלים, בהתאם לגודל הנכס ומספר החדרים. מדובר בטווחי מחירים הנחשבים כיום לנדירים ביותר בשוק הנדל"ן הנוכחי, ובוודאי כשמדובר בדירות חדשות באזורי מרכז הארץ.

בשוק מעריכים כי במידה והיוזמה אכן תצא לפועל במחירים הללו, עשויה לצמוח מכך בשורה משמעותית עבור הזוגות הצעירים. עבורם, רכישת קורת גג הפכה בשנים האחרונות למשימה כמעט בלתי אפשרית ללא הון עצמי כבד, סיוע משפחתי מסיבי או זכייה בהגרלות המדינה.

בין בשורה צרכנית לגימיק שיווקי

המודל העסקי של רשתות המזון הגדולות נשען על כוח קנייה עצום ויכולת שבירת שוק, אך המעבר לנדל"ן מציב סימני שאלה לא מעטים. המבחן הגדול בשטח יהיה עד כמה הבנקים למשכנתאות יפנימו את המודל החדש, יסמכו על התהליך ויאשרו מימון לעסקאות המבוצעות דרך רשת מזון.

זוהי הפעם הראשונה בישראל שבה רשת קמעונאית נכנסת לתחום הנדל"ן בצורה ישירה דרך סניפיה. בשוק תוהים האם מדובר במהפכה צרכנית אמיתית שתייצר תחרות, או בגימיק שיווקי בלבד.

יצוין כי בשלב זה טרם פורסמה הודעה רשמית מטעם החברה לגבי אופן הביצוע, הפרוצדורה המשפטית וכיצד תתבצע המכירה בפועל בסניפים.

האם הבשורה תגיע גם לסופרים החרדיים?

בעוד הידיעה מעוררת הדים רבים בכלל השוק, בעולם הצרכנות החרדי כבר עולה השאלה המרכזית: האם מודל מכירת הדירות יישאר נחלתה של הרשת הכללית בלבד, או שמא התחרות והבשורה יזלגו בהמשך גם לרשתות השיווק הייעודיות והגדולות הפועלות במגזר החרדי?

עבור הציבור החרדי, שבו מצוקת הדיור חריפה שבעתיים והצורך בדירות במחירים שפויים הוא קריטי, פתרון יצירתי כזה עשוי להיות בעל משמעות אדירה.

המשך ההתפתחויות יקבע האם אכן מדובר בשינוי כללי המשחק בשוק הנדל"ן הישראלי, או שמא זו רק יוזמה חד-פעמית שלא תצליח לעמוד במבחן המציאות.