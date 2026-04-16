פיקוד מרכז של כוחות חיל הים האמריקאי/הצי החמישי של ארה"ב ( צילום: אונית USS Mason (DDG 87) מפליגה )

בעוד המאמצים הדיפלומטיים בין וושינגטון לטהרן נמשכים, מתחת לפני השטח של אחד הנתיבים הימיים הרגישים בעולם מתנהלת מערכה צבאית שקטה אך מכרעת. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) החל במבצע מורכב ומסוכן לפינוי שדות המוקשים שהטמינה איראן במצר הורמוז ובמפרץ הפרסי, כך על פי דיווח ב'רויטרס'.

המבצע מהווה הצהרת כוונות אמריקאית ברורה: וושינגטון לא תאפשר לטהרן לחנוק את זרימת האנרגיה העולמית. כידוע, דרך מצר הורמוז עוברת כחמישית מאספקת הנפט העולמית, וכל הפרעה בנתיב זה עלולה להזניק את מחירי האנרגיה בכל רחבי העולם. על פי ההערכות, איראן הטמינה לאחרונה כ-12 מוקשים בנתיבי המים הקריטיים. משחתות בחוד החנית שתי משחתות טילים מתקדמות, ה-USS Frank E. Peterson וה-USS Michael Murphy, חצו את מצר הורמוז בתמרון מבצעי מורכב. על פי הודעת אדמירל בראד קופר, מפקד הצי החמישי האמריקאי, מדובר בשלב הראשון של הקמת נתיב שיט בטוח וחדש באזור. "התחלנו בתהליך הקמת הנתיב, ובקרוב נשתף את התוואי עם תעשיית הספנות כדי לעודד את חופש המסחר", מסר קופר בהצהרה רשמית. המסר המשתמע ברור: ארצות הברית נחושה להבטיח את המשך זרימת הנפט והגז לשווקים הבינלאומיים, ללא קשר לניסיונות האיראניים להפריע.

פעולות נגד מוקשים באזור הצי החמישי של ארצות הברית. ( צילום: כוחות חיל הים האמריקאי/הצי החמישי של ארה"ב )

טכנולוגיה מתקדמת מול איום עתיק

הצי האמריקני נשען במבצע זה על מערך טכנולוגי מתקדם הכולל כלי שיט חופיים חדישים, כטב"מים ורובוטים המופעלים מרחוק. המערכות החדשות, בהן ה-"ארצ'רפיש" המצויד במטען נפץ ומצלמות, נועדו לאתר ולהשמיד מוקשים מבלי לסכן חיי אדם בתוך שדה המוקשים.

בנוסף, הכוחות עושים שימוש בסנסורים ובבינה מלאכותית לניתוח נתונים מהיר של עצמים חשודים בקרקעית הים. המערכות המתקדמות מאפשרות זיהוי מדויק של מוקשים המעוגנים לקרקעית או צפים, תוך שמירה על מרחק בטיחות מהאיום.

ספינת מסוג Avenger בנטרלת מוקש מהלך אימון ( צילום: חיל הים האמריקאי )

"לוחמת מוקשים אפקטיבית ומסוכנת"

"לוחמת מוקשים היא אפקטיבית מכיוון שהמכשירים זולים, עלות הפינוי שלהם גבוהה, ואפילו האיום של שדה מוקשים מספיק כדי לעצור ספינות, במיוחד ספינות מסחריות", הסביר ג'ון פנטרית', אדמירל בדימוס בצי הבריטי המשמש כיום כיועץ, בשיחה עם 'רויטרס'.

למרות ההצהרה של הנשיא דונלד טראמפ כי כל הספינות האיראניות להנחת מוקשים הוטבעו, מומחים מעריכים כי קיים סיכון להצבת מטענים נוספים. על פי הערכות מודיעיניות, לאיראן מלאי עצום של 2,000 עד 6,000 מוקשים ימיים, נשק שעלול לשתק את הכלכלה העולמית.

מגוון מוקשים תוצרת איראן ( צילום: דני שפיץ )

מירוץ נגד הזמן

מומחים וקצינים בכירים מזהירים כי תהליך הפינוי צפוי להיות ממושך ומסוכן, ועלול להימשך בין שבועיים לשלושה שבועות. החשש המרכזי הוא מפני מתקפות איראניות על הצוותים הפועלים בשטח בזמן עבודתם האטית.

אדמירל דריל קאודל, ראש המבצעים הימיים, ציין כי "מציאת והשמדת מוקשים גוזלת זמן רב. זה משאיר את יכולת פינוי המוקשים פגיעה". הדברים משקפים את המורכבות המבצעית והסיכון הכרוך בפעולה, במיוחד בצל האיום האיראני המתמשך.

שיתוף פעולה בינלאומי

במקביל למבצע האמריקאי, יפן הכריזה רשמית על נכונותה לשלוח כוח משימה ימי מיוחד למצר הורמוז מיד עם השגת הפסקת אש. הכוחות היפניים, הנחשבים למובילים עולמיים בתחום לוחמת המוקשים, יכללו מערך של 20 כלי שיט, ביניהם שבע שולות מוקשים מתקדמות.

הספינות היפניות מצוידות במערכות סונאר בתדר גבוה ורובוטים תת-ימיים אוטונומיים, ובנויות מחומרים פלסטיים מיוחדים המצמצמים את החתימה המגנטית שלהן למינימום. טכנולוגיה זו הופכת את הספינות ל'בלתי נראות' למכ"ם ולחיישנים מגנטיים של המוקשים.