טוקיו הכריזה רשמית על שיגור כוח משימה ימי מיוחד למצר הורמוז מיד עם השגת הפסקת אש | הצי המיומן בעולם בלוחמה נגד מוקשים יפעיל שולות מוקשים חדישות וכלי שיט אוטונומיים כדי להבטיח את חופש השיט ואת אספקת הנפט הגלובלית (בעולם)
בזמן שהמודיעין האמריקאי מתריע על פריסת מוקשים איראנית נרחבת במצר הורמוז, חיל הים האמריקאי מוצא את עצמו בעיצומו של חילוף משמרות שנוי במחלוקת | המעבר מספינות ה"אוונג'ר" הוותיקות לספינות הקרב החופיות החדשות מעמיד את חופש השיט העולמי וזרימת האנרגיה הגלובלית במבחן גורלי (חדשות בעולם)
נשיא ארצות הברית התייחס לדיווחים לפיהם איראן ממקשת את מצרי הורמוז ואמר: "אם איראן הציבה מוקשים במצרי הורמוז - ואין לנו דיווחים על כך, אנו רוצים להסירם באופן מידי!" | "אם מכל סיבה שהיא הונחו מוקשים, והם לא יוסרו - ההשלכות הצבאיות על איראן יהיו ברמה שלא נראתה כמותה" איים (בעולם)
אוקראינה החלה לפרוס מערכת חדשנית של מאות רחפנים המיירטת איומים רוסיים בגובה נמוך ומבוססת על עדר של כ־200 כטב"מים תוקפים, היוצרים באוויר "וילון מוקשים" כנגד רחפנים מתאבדים | הכטב"מים הזולים בערך של אלפי דולרים בודדים ומופעלים בעזרת בינה מלאכותית - מפעיל אחד שולט בעד 100 כלים (צבא, בעולם)
הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון פותחת לראשונה בהיסטוריה את מוצב עין עלמין ברמת הגולן, השוכן בצמוד לבריכת הקצינים המפורסמת לציבור הרחב בימי חול המועד סוכות | במקום יהיה ניתן לפגוש את מפני ומפנות המוקשים, להתרשם ממגוון החימושים שאיתרה הרלפ״ם ולהתנסות בגילוי מוקשי דמה (בארץ)
חוקרים צבאיים סינים מציעים להפוך את הקרקע התת-ימית סביב איי פאראסל לשדה מוקשים מתקדם, תוך ניצול "אזורי צל אקוסטיים" | ההצעה נשענת על לקחי התקרית בה פגעה הצוללת USS Connecticut בהר תת-ימי בים סין הדרומי בשנת 2021 (בעולם)