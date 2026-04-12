כוחות אמריקאים החלו בפירוק שדות מוקשים במצר הורמוז

פעולות נגד מוקשים באזור הצי החמישי של ארצות הברית. ( צילום: כוחות חיל הים האמריקאי/הצי החמישי של ארה"ב )

בעוד העולם עוקב אחר ההתפתחויות הדיפלומטיות בין ארה"ב לאיראן, מתחת לפני השטח של אחד הנתיבים הימיים הרגישים בעולם מתנהלת מערכה צבאית שקטה אך מכרעת. כוחות פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) החלו במבצע מורכב לפירוק שדות המוקשים שהותירו אחריהם משמרות המהפכה האיראניים במצר הורמוז ובמפרץ הפרסי.

בעוד העולם עוקב אחר ההתפתחויות הדיפלומטיות בין ארה"ב לאיראן, מתחת לפני השטח של אחד הנתיבים הימיים הרגישים בעולם מתנהלת מערכה צבאית שקטה אך מכרעת. כוחות פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) החלו במבצע מורכב לפירוק שדות המוקשים שהותירו אחריהם משמרות המהפכה האיראניים במצר הורמוז ובמפרץ הפרסי.

המבצע, שהחל בימים האחרונים, מהווה הצהרת כוונות אמריקאית ברורה: וושינגטון לא תאפשר לטהרן לחנוק את זרימת האנרגיה העולמית. כידוע, דרך מצר הורמוז עוברת כחמישית מאספקת הנפט העולמית, וכל הפרעה בנתיב זה עלולה להזניק את מחירי האנרגיה בכל רחבי העולם. משחתות בחוד החנית שתי משחתות טילים מתקדמות, ה-USS Frank E. Peterson וה-USS Michael Murphy, חצו את מצר הורמוז בתמרון מבצעי מורכב. על פי הודעת אדמירל בראד קופר, מפקד הצי החמישי האמריקאי, מדובר בשלב הראשון של הקמת נתיב שיט בטוח וחדש באזור. "התחלנו בתהליך הקמת הנתיב, ובקרוב נשתף את התוואי עם תעשיית הספנות כדי לעודד את חופש המסחר", מסר קופר בהצהרה רשמית. המסר המשתמע ברור: ארה"ב נחושה להבטיח את המשך זרימת הנפט והגז לשווקים הבינלאומיים, ללא קשר לניסיונות האיראניים להפריע.

מטוסי קרב של ארה"ב בדרך לתקיפה באיראן ( צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב )

טכנולוגיה מתקדמת נכנסת לזירה

בימים הקרובים צפוי המבצע להתרחב באופן משמעותי. אל הזירה יצטרפו כוחות מיוחדים וכלי טיס בלתי מאוישים תת-ימיים (UUV), המצוידים ביכולות מתקדמות לזיהוי ונטרול מוקשים ללא סיכון חיי אדם.

השילוב בין עוצמה צבאית גלויה לבין אמצעים טכנולוגיים חשאיים נועד להאיץ את תהליך הפינוי ולהפחית סיכונים לכלי שיט אזרחיים. במקום בו כל טעות קטנה עלולה להוביל לאסון סביבתי או כלכלי, הצבא האמריקאי משקיע משאבים עצומים בהבטחת ביצוע מדויק ובטוח.

רקע אסטרטגי

המבצע מתבצע על רקע הלחץ המתמשך של ממשל טראמפ על איראן, שכלל תקיפות צבאיות נרחבות ואיומים מתמשכים. בימים האחרונים הודיעה דוברת הבית הלבן כי איראן נאלצה לשנות את עמדותיה תחת הלחץ האמריקאי, דבר שמעיד על החולשה הגוברת של המשטר בטהרן.

במקביל, מדינות המפרץ הפרסי מבהירות כי הן דורשות פתרון מלא לאיום האיראני, ולא רק הפסקת אש זמנית. האמירויות וסעודיה רואות במבצע האמריקאי הנוכחי צעד חיובי, אך ממשיכות לדרוש פירוק מוחלט של יכולות הגרעין והטילים של איראן.

יצוין כי פעולות הפירוק צפויות להימשך מספר שבועות, ורק לאחר השלמתן תוכל תעשיית הספנות הבינלאומית לחזור לפעילות מלאה במצר. עדכונים נוספים בהמשך.