שר הביטחון והרמטכ"ל נועדו עם אדמירל בראד קופר לסיכום שלבי הלחימה הבאים | המנהיגים דנו בבידודו של המשטר האיראני ובפירוק ציר הטרור באמצעות שיתוף פעולה צבאי חסר תקדים | זה מה שאמר קופר על שיתוף הפעולה עם ישראל (צבא)
אדמירל בראד קופר חושף היום את היקף הפגיעה בתעשייה הצבאית האיראנית | מפקד פיקוד המרכז האמריקאי הציג נתונים על השמדת מאות כלי שיט ומפעלים בלב טהרן, וגינה את השימוש האיראני בפצצות מצרר נגד אזרחים בתל אביב (חדשות)
חשיפה ממבצע "זעם אפי": בזמן שהטילים נפלו בטהרן, כוחות ארה"ב השמידו את מרכז העצבים של הלוויינים האיראניים | כך איבדו משמרות המהפכה את היכולת "לראות" ולכוון טילים במדויק. כל הפרטים על השמדת "פיקוד החלל" החשאי (תקיפה והגנה)
פרסום הבוקר ב'וול סטריט ג'ורנל' מעלה כי האיראנים טעו בחישוב כשהסתמכו על ערי טילים תת קרקעיים, מה שאפשר למעשה לישראל וארה"ב לנטרל את האיומים | הקונספציה של טהרן שמובילה היום למפלתה | צילומי לוויין מאששים את ההערכות במערב: איראן עשתה טעות גורלית (חדשות)
אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, סיפק הלילה (רביעי) עדכון מבצעי מקיף על התקדמות "מבצע זעם אפי" (Operation Epic Fury), הנמצא ביומו הרביעי | האדמירל אמר כי ארה"ב השמידה למעשה את הצי האיראני, כולל "צוללת" אחת בה התגאתה טהרן (חדשות)