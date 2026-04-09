אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של ארה"ב, נשא היום(חמישי) דברים בעקבות הפסקת האש עליה הכריז הנשיא טראמפ, וסיכם את תוצאות המערכה הצבאית הנרחבת נגד איראן. בפתח דבריו אמר קופר: "שלום, אני אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של ארה"ב. לפני פחות משישה שבועות, יותר מ-50,000 מבניה ובנותיה של אמריקה במדים פתחו במבצע 'זעם אפי' ויצאו למשימה בעלת חשיבות עמוקה. יצאנו לפרק את יכולתו של המשטר האיראני להקרין כוח מעבר לגבולותיו, ועמדנו במשימה זו בבירור".

המפקד הדגיש את עומק הפגיעה בתשתית הצבאית של המשטר בטהרן וציין כי "איראן ספגה תבוסה צבאית דורית. ארצות הברית וישראל השמידו באופן שיטתי את יכולתה של איראן לנהל מבצעים צבאיים בקנה מידה גדול בשנים הבאות. היכולת הצבאית הקונבנציונלית של איראן, שנבנתה במשך 40 שנה בעלות של מיליארדי דולרים, חוסלה". לדבריו, הפעולה הצבאית השיגה את יעדיה האסטרטגיים במלואם.

"כפי שהנשיא הביע מוקדם יותר השבוע, המטרות הצבאיות האסטרטגיות הליבתיות שלנו הושגו לאחר השמדת יכולות הטילים, הכטב"מים והיכולות הימיות של איראן, ובסיס התעשייה ההגנתי שלהם. לאחר ביצוע מוצלח של יותר מ-13,000 תקיפות על מטרות צבאיות איראניות וטיסה של אלפי על אלפי טיסות קרב, כוחות ארה"ב הפסיקו את המבצעים ההתקפיים בהתאם להפסקת האש המתמשכת", הסביר האדמירל את המצב המבצעי הנוכחי בשטח.

למרות הפסקת האש, קופר הבהיר כי הכוחות האמריקאים נותרים במוכנות שיא באזור: "עם זאת, אנו נותרים נוכחים, אנו נותרים עירניים, ואנו נותרים מוכנים אם נקרא לכך. אנו גם ממשיכים לעמוד כתף אל כתף עם שותפינו האזוריים בשמירה על מטרית ההגנה האווירית הפעילה המתוחכמת והגדולה בעולם". הוא שיבח את תפקוד הכוחות בשטח וציין כי הם עלו על כל הציפיות המוקדמות.

"בתחילת המערכה הזו, שלחתי מכתב לכוח המביע את ציפיותיי, ולוחמינו יוצאי הדופן עלו על כל אחת ואחת מהן. לכן, לכל החיילים, המלחים, המארינס, הטייסים, השומרים ואנשי משמר החופים הפועלים בחזית: אתם מייצגים את הצבא החזק והקטלני ביותר שהעולם ידע אי פעם. בתוך פחות מ-40 יום, השמדתם את הצבא שאיראן בנתה במשך למעלה מ-40 שנה. האומץ, הנחישות והתושייה שלכם שירתו את אמריקה היטב", אמר קופר בפנייה ישירה לכוחות.

בסיום דבריו הקדיש האדמירל מקום לזכר הלוחמים שנהרגו בקרבות: "לבסוף, אני רוצה לסיים בזכירתם וכיבודם של 13 לוחמינו שנפלו והקריבו את ההקרבה האולטימטיבית במהלך מבצע 'זעם אפי'. אנו ממשיכים לשאת את זכרם ואת משפחותיהם, חבריהם וחבריהם לצוות בתפילותינו. השירות והמסירות חסרי האנוכיות שלהם ייזכרו תמיד כאשר הדורות הבאים ילכו בעקבותיהם וימשיכו את מורשתם".

הוא חתם את הצהרתו בהבעת גאווה בחיילים ובקריאה לשמירה על לכידות: "הגברים והנשים שלנו במדים מייצגים את הטוב ביותר של אמריקה. אני פשוט לא יכול להיות גאה יותר וחש ענווה גדולה יותר לשרת איתם, ואני יודע שהעם האמריקאי שותף לאותה גאווה. לכן, ללוחמינו: הישארו חדים, הישארו נחושים והמשיכו לדאוג זה לזה. תודה רבה ובהצלחה".