בעיצומה של מתיחות חסרת תקדים במזרח התיכון, עם מצור ימי אמריקני מלא במצר הורמוז ואפשרות ממשית לחידוש הלחימה באיראן, נחת בישראל אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM). הביקור הדחוף מגיע בעיתוי קריטי במיוחד, כאשר וושינגטון וטהראן מתכוננות לשיחות גורליות בפקיסטן, ואיראן דורשת 270 מיליארד דולר פיצויים על הנזקים שנגרמו לה.

על פי הנמסר, אדמירל קופר צפוי להיפגש היום עם בכירי מערכת הביטחון הישראלית בקריה בתל אביב, במסגרת תיאום אסטרטגי מתמשך בין שני הצבאות. המפגש מגיע לאחר שקופר סיכם מבצע 'זעם אדיר' נגד איראן בהצהרה דרמטית: "היכולות הצבאיות של איראן שנבנו במשך 40 שנה - הושמדו". מצור ימי ומטוס אמירתי: הרקע המורכב ביקורו של מפקד סנטקום מתרחש על רקע התפתחויות דרמטיות באזור. כידוע, כוחות פיקוד המרכז האמריקני החלו בימים האחרונים במבצע נרחב לפירוק שדות המוקשים שהותירו משמרות המהפכה האיראניים במצר הורמוז ובמפרץ הפרסי. שתי משחתות טילים מתקדמות, ה-USS Frank E. Peterson וה-USS Michael Murphy, חצו את המצר בתמרון מבצעי מורכב, במטרה להקים נתיב שיט בטוח וחדש באזור. פריצת דרך בחקירה: נעצרו שני חשודים בניסיון רצח ראש העיר הצפוני וסגנו משה כץ | 15:04 במקביל לביקור, על פי דיווחים, מטוס מנהלים של חיל האוויר האמירתי נחת לפני זמן קצר בנתב"ג. פרט זה מעיד על התיאום האזורי הרחב שמתנהל מאחורי הקלעים, כאשר מדינות המפרץ ממשיכות לשמר את הקשרים עם ישראל למרות המתיחות האזורית. יצוין כי האמירויות שומרות על יחסים דיפלומטיים מלאים עם ישראל מאז הסכמי אברהם.

"אנחנו נמצאים בקשר הדוק ויום יומי"

בפגישה קודמת שקיימו שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר עם אדמירל קופר, הדגיש הרמטכ"ל את חשיבות העבודה המשותפת. "בפעולה מסונכרנת ומתואמת, אנחנו פוגעים יחד במשטר הטרור האיראני ומביאים אותם לכדי בידוד אסטרטגי ולנקודת חולשה שהם לא היו בה מעולם", מסר זמיר.

הרמטכ"ל הוסיף כי "אנחנו נמצאים בקשר הדוק ויום יומי עם שותפינו לדרך מצבא ארצות הברית כחלק משעון הלחימה. יש כאן אינטרס משותף - מחויבות להסרת איום קיומי, מישראל, ומעל האיזור כולו". דבריו מעידים על רמת התיאום הגבוהה בין שני הצבאות, הכוללת שיתוף פעולה במערכי מודיעין, הגנה אווירית ולוגיסטיקה.

הביקור מתקיים בעיתוי רגיש במיוחד מבחינה דיפלומטית. על פי דיווחי סוכנות רויטרס, המשלחות האמריקנית והאיראנית עשויות לחדש את שיחות המו"מ כבר בסוף השבוע בפקיסטן. זאת, למרות שטהראן דורשת 270 מיליארד דולר פיצויים - סכום שהדוברת הממשלתית האיראנית הבהירה כי הוא "הערכה גסה וראשונית בלבד".

במקביל, ישראל ולבנון פתחו היום (שלישי) במשא ומתן ראשון מזה 30 שנה, במהלך היסטורי שמעורר ציפיות זהירות לצד ספקנות רבה. בישראל מסמנים מראש ציפיות נמוכות מיכולתה של ממשלת לבנון לאכוף את רצונה על ארגון חיזבאללה, אך רואים בשיחות הזדמנות להשגת לגיטימציה בינלאומית להמשך הלחימה במידה והמו"מ ייכשל.

הפגישות בקריה צפויות להתמקד בתיאום השלבים הבאים של המערכה, תוך דגש על שמירת ההישגים המבצעיים שהושגו עד כה. כאמור, מפקד סנטקום הצהיר לפני ימים כי "איראן ספגה תבוסה צבאית דורית" וכי "היכולת הצבאית הקונבנציונלית של איראן, שנבנתה במשך 40 שנה בעלות של מיליארדי דולרים, חוסלה".