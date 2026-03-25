יפן תשלח שולות מוקשים מתקדמות למצר הורמוז לאחר הפסקת אש

בהחלטה שמסמנת תפנית דרמטית במדיניות הביטחונית היפנית, הודיעה ממשלת טוקיו על נכונותה לשלוח כוחות ימיים מיוחדים למצר הורמוז. המשימה: ניקוי מוקשים ימיים שפרסה איראן בנתיב השיט האסטרטגי ביותר בעולם. כידוע, מצר הורמוז משמש עורק חיוני לאספקת האנרגיה העולמית, וסגירתו משפיעה באופן ישיר על מחירי הנפט והגז בכל רחבי העולם.

על פי הנמסר, הכוחות היפניים יכללו מערך של 20 כלי שיט, ביניהם שבע שולות מוקשים מתקדמות המסוגלות לפעול באוקיינוסים הפתוחים. הצי היפני נחשב למוביל עולמי בתחום הלוחמה התת-ימית, והספינות מצוידות במערכות סונאר בתדר גבוה ורובוטים תת-ימיים אוטונומיים שמסוגלים לזהות ולנטרל איומים על קרקעית הים בדיוק כירורגי.

טכנולוגיה חמקנית ייחודית

הייחודיות של השולות היפניות טמונה בחומרים המורכבים מהם הן בנויות. כדי למנוע הפעלה של מטעני נפץ תת-ימיים, הכלים עשויים מחומרים פלסטיים מיוחדים המצמצמים את החתימה המגנטית שלהם למינימום. מערכות אלו הופכות את הספינות ל'בלתי נראות' למכ"ם ולחיישנים מגנטיים של המוקשים, ומאפשרות להן לפעול בסביבה מסוכנת ביותר.

בנוסף לכך, הכוחות היפניים מצוידים במסוקי תובלה כבדים המסוגלים לבצע סריקה מגנטית ואקוסטית של שטחים נרחבים. יכולת זו, שאין שני לה ביעילותה, הופכת את יפן לשותפה אידיאלית במשימה הומניטרית זו. על פי דיווחים, המוקשים שזוהו במצר הורמוז הם מדגמי Maham 3 ו-Maham 7 האיראניים, המצוידים בחיישנים מתקדמים ומסוגלים לשאת מאות קילוגרמים של חומרי נפץ.

תנאי מקדים: רק אחרי הפסקת אש

שר החוץ היפני הבהיר כי למרות היכולות ההתקפיות המרשימות של הצי, המשימה מוגדרת כ'הומניטרית וכלכלית' בלבד. יפן לא תצטרף לקואליציה לוחמת, והכוחות יגיעו לאזור רק לאחר שתוכרז הפסקת אש רשמית בלחימה האזורית. המהלך גובש בתיאום הדוק עם הממשל בוושינגטון, מתוך הבנה שיפן מביאה לשולחן יכולת ייחודית שאין למעצמות אחרות.

ההחלטה לשלוח כוחות למרחק אלפי קילומטרים מהבית אינה מובנת מאליה ביפן. החוקה המקומית אוסרת על פעילות התקפית, אך הממשלה פירשה את ניקוי המוקשים כצעד הגנתי הכרחי לשמירה על נתיבי האספקה. מדובר במרוץ נגד הזמן: כל יום שבו מצר הורמוז מאוים על ידי מוקשים ימיים מעלה את מחירי האנרגיה בעולם ומסכן את הכלכלה העולמית.