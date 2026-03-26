טוקיו הכריזה רשמית על שיגור כוח משימה ימי מיוחד למצר הורמוז מיד עם השגת הפסקת אש | הצי המיומן בעולם בלוחמה נגד מוקשים יפעיל שולות מוקשים חדישות וכלי שיט אוטונומיים כדי להבטיח את חופש השיט ואת אספקת הנפט הגלובלית (בעולם)
1,400 פגזים אל תוך הכלום: סיפורו של הלילה שבו לוס אנג'לס נלחמה בצללים של עצמה, האזעקה ששלחה עיר שלמה למקלטים, והמרדף אחרי אויב שלא היה שם - שנגמר בטרגדיה אנושית ובתמונה אחת שהציתה מיתוס עב"מים עולמי (מגזין בבלי)
יפן חושפת מהפכה בארטילריה הקרקעית עם שילוב פגזי רמג'ט מתקדמים המסוגלים להגיע לטווחים דמיוניים של 150 קילומטרים. המהלך האסטרטגי נועד לייצר הרתעה עוצמתית מול הלחץ הסיני הגובר בים סין המזרחי ולאפשר לטוקיו יכולת תקיפה מדויקת מעמדות מוגנות (בעולם)
הזיה: נוסע שעלה למטוס עם כרטיס טיסה לניקרגואה, נדהם לגלות שהמטוס בכלל טס ליפן | הנוסע ההמום הבין כי עלה על הטיסה הלא נכונה, לאחר שאף אחד מאנשי הבידוק וצוות הקרקע לא שם לב כי הכרטיס שלו הוא לניקרגואה | דובר חברת התעופה סיפר כי יצר קשר עם הנוסע, והציע לו פיצוי כספי והתנצלות על הטעות (תעופה)
המפלגה הליברלית-דמוקרטית בראשות ראש הממשלה סנאה טקאיצ'י צפויה לזכות בניצחון סוחף בבחירות הבזק שנערכו ביפן, לאחר התמיכה הגורפת שהעניק לה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ | ההערכה היא שהתמיכה של טראמפ היוותה רוח גבית, במיוחד בעיני הקהילה העסקית במדינה (בעולם)
הגיע לסיומו הפרק המשפטי המטלטל ביותר בתולדות יפן המודרנית, עם גזר דין שחותם מסע נקמה מדמם ששינה את פני המדינה לנצח | טטסויה יאמגאמי, האיש שרצח את ראש הממשלה לשעבר שינזו אבה, נידון למאסר עולם ויסיים את חייו מאחורי סורג ובריח (חדשות בעולם)
הממשלה בטוקיו אישרה תקציב ביטחון העולה על 9 טריליון ין - גידול של כמעט 10% ביחס לשנה שעברה - במטרה להאיץ את תוכנית ההתחמשות השאפתנית ולחזק את מערכי ההגנה במזרח אסיה | התקציב, שיחייב אישור הפרלמנט, כולל השקעות נרחבות בטילים ארוכי טווח, כלי טיס בלתי מאוישים ומערכות הגנה מתקדמות, בעיצומם של יחסים מתוחים עם בייג׳ינג סביב סוגיית טייוואן (בעולם)
טרגדיה קשה התרחשה ביפן כאשר זרועו של ילד נלכדה במתקן מסוע שטוח להעלאת נוסעים לעבר מסלול הסקי | המנגנון שאמור היה להפסיק באופן מיידי את פעולת המנוע לא פעל, הילד חולץ ללא רוח חיים לאחר שהאם לחצה על כפתור החירום (בעולם)
ראש הממשלה פטרי אורפו נאלץ להביע חרטה כנה לאחר שחברי פרלמנט ממפלגת הפינים הפופוליסטית פרסמו תמונות בהן הם משכו את זוויות עיניהם לאחור | המחווה הגזענית גרמה למשבר מדיני מול יפן ומול קוריאה הדרומית (חדשות בעולם)
רשויות יפן ביטלו היום את אזהרות הצונאמי, שעות לאחר רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.5 בסולם ריכטר שפגעה באזורים הצפוניים במדינה | נכון לעכשיו דווח על 30 פצועים, ועל שריפה אחת שנגרמה בעקבות הרעידה | כ־90,000 תושבים פונו מבתיהם (בעולם)
מחקר יפני חדש מגלה כי צפרדע בריכות מסוגלת לטרוף שוב ושוב צרעות ענק ארסיות - כולל מה שנודע כ״צרעות הרצחניות״ - תוך ספיגת עקיצות כואבות בפה ובעיניים, בלי להפגין סימני כאב או פגיעה גופנית | הממצא מעלה אפשרות שקיימים אצל הדו־חיים מנגנונים ביולוגיים ייחודיים לעמידות בפני ארס וכאב, שעשויים בעתיד לתרום לפיתוח תרופות חדשות לשיכוך כאבים ולנטרול ארס מסכן חיים (בעולם)
ביפן משיקים את קפסולת רחצה אוטומטית ששוטפת, מייבשת ומרגיעה את האדם שבתוכה בתוך 15 דקות - עם מיקרו־בועות, מוסיקת רקע ומעקב אחר סימנים חיוניים | אחרי שהלהיבה את המבקרים באקספו באוסקה, ה"Mirai Human Washing Machine" של חברת Science היפנית יוצאת סוף סוף לשוק, במחיר שמתאים בעיקר לספא יוקרה ומלונות חמישה כוכבים (טכנולוגיה)