רעידת אדמה עוצמתית ביפן: אזהרת צונאמי והיערכות חירום

רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.5 בסולם ריכטר פגעה הבוקר (שני) באזור טוהוקו ביפן, והובילה להפעלת אזהרות צונאמי נרחבות עבור מחוזות הוקאידו, איווטה ואאומורי.

הרעש התרחש מול החוף, והרשות המטאורולוגית היפנית הזהירה כי גלי ענק בגובה של עד שלושה מטרים עלולים לפגוע בחופי המדינה.

"התפנו מיד מאזורי החוף והנהרות למקום בטוח כמו קרקע גבוהה או בניין פינוי", נמסר בהודעת הסוכנות שהופצה בכלי התקשורת. הרשויות הדגישו כי "גלי צונאמי צפויים להכות שוב ושוב", וקראו לתושבים שלא לעזוב את האזורים המוגנים עד להסרת האזהרה באופן רשמי.

​מוקד הרעש אותר מול חופי סנריקו בעומק רדוד של כ-10 קילומטרים, דבר המגביר את הסיכון להיווצרות גלי צונאמי.

עוצמת הרעידה הייתה חזקה מספיק כדי להרעיד מבנים גם בבירה טוקיו, המרוחקת מאות קילומטרים מהמוקד, והביאה להפסקת פעילותן של רכבות הקליע בצפון המדינה.

​לשכת ראש הממשלה הודיעה על הקמת צוות ניהול משברים לעיקוב אחר המצב בשטח. האירוע הנוכחי מתרחש כ-15 שנים לאחר האסון הקטלני של 2011 באותו אזור, בו רעידת אדמה וצונאמי הובילו למותם של אלפים ולנזק כבד בתחנת הכוח הגרעינית בפוקושימה.