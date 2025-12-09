רשויות יפן ביטלו היום את אזהרות הצונאמי, שעות לאחר רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.5 בסולם ריכטר שפגעה באזורים הצפוניים במדינה | נכון לעכשיו דווח על 30 פצועים, ועל שריפה אחת שנגרמה בעקבות הרעידה | כ־90,000 תושבים פונו מבתיהם (בעולם)
רעידת אדמה בעוצמה של 8.8 בסולם ריכטר שהתרחשה הלילה מול חופי חצי האי קמצ'טקה שמזרח רוסיה, הובילה לשרשרת אזהרות צונאמי במספר מדינות באגן האוקיינוס השקט | ביפן פינו תושבים מאזורים חופיים בשל חשש לגלים בגובה של עד שלושה מטרים, בארה"ב הוכרזה התרעת צונאמי בהוואי, קליפורניה, אלסקה ומדינות נוספות (בעולם)
בחופי פורטוגל תועדה בימים האחרונים תופעה מרהיבה ומוזרה שכונתה "ענן צונאמי" – תצורת ענן אופקית ענקית, כהה וסוערת שנראתה כאילו היא מתקרבת מהים כגל אדיר | התושבים שאינם רגילים למראה היו סבורים כי מדובר בצונאמי ענק שישטוף את החופים (חדשות, בעולם)
אלפי תושבים נטשו את האי
סנטוריני ביוון בעקבות רצף רעידות אדמה
באזור.
בשל הקרבה הגיאוגרפית
לישראל,
מומחים מעריכים כי
במקרה של רעידה עוצמתית,
פרק הזמן המרבי להתרעה
מפני צונאמי עומד על שעתיים לכל היותר
(חדשות
בארץ)