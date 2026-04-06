המכון הגאולוגי עדכן כי בשעה 15:40 התרחשה רעידת אדמה בעוצמה של 3.7, באזור חולה - כנרת | לפי הדיווח, הרעידה הורגשה באזור, אך לא נמסרו עדויות לנזקים | רק ביום חמישי האחרון, רעידת אדמה בעוצמה 4.2 הורגשה באזור ים המלח (בארץ)
מחדל רעידות האדמה נחשף: דו"ח חמור של הכנסת ומבקר המדינה מזהיר מפני קריסת 80,000 מבנים ואלפי הרוגים באסון בלתי נמנע | בעוד השעון הגיאולוגי מתקתק, תקציבי ההיערכות מקוצצים והפריפריה נותרת ללא הגנה. האם ישראל ערוכה למלכודת המוות? (בארץ)
רעידת אדמה בעוצמה של 4.2 שמוקדה סמוך לדימונה הרעידה את אזור ים המלח והנגב והפעילה עשרות אזעקות והתרעות | למרות שהרעש הורגש היטב גם בירושלים ובמרכז הארץ, נכון לעכשיו לא התקבלו דיווחים על נזק או נפגעים (חדשות בארץ)
מסע בין מבנים עתיקים, קברים וחומות אבן - איך אדריכלות קדומה ניסתה להתגבר על המוות, ולעצב את הזיכרון, האמונה והמרחב האנושי מחדש ומה סוד אריכות הימים של יצירות אדריכליות בנות אלפי שנים? | בעקבות האתרים העתיקים בעולם (מעניין)
רשויות יפן ביטלו היום את אזהרות הצונאמי, שעות לאחר רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.5 בסולם ריכטר שפגעה באזורים הצפוניים במדינה | נכון לעכשיו דווח על 30 פצועים, ועל שריפה אחת שנגרמה בעקבות הרעידה | כ־90,000 תושבים פונו מבתיהם (בעולם)
האם לבעלי החיים יש חוש נסתר שמאפשר להם לזהות אסונות טבע רגע לפני שהם מכים? | במשך אלפי שנים מצטברות עדויות מסקרנות על כלבים, נחשים ואפילו דבורים שמתנהגים בצורה חריגה - לעיתים שעות וימים לפני רעידות אדמה הרסניות | "חיות או לא להיות" (טבע)
רעידת אדמה בעוצמה 6.19 הכתה הערב בטורקיה | עיקר הרעידה שאירעה בשעה 19:53, הורגש במערב טורקיה ולפחות כמה מבנים קרסו כתוצאה מהרעידה | עד כה נרשמו 7 רעידות משנה |עד כה לא דווחו על נפגעים ברעידה, עם זאת חולצו עשרות פצועים מלפחות עשרה מוקדים בהם קרסו בניינים בשל הרעידה (בעולם)
רעידת אדמה בעוצמה של 8.8 בסולם ריכטר שהתרחשה הלילה מול חופי חצי האי קמצ'טקה שמזרח רוסיה, הובילה לשרשרת אזהרות צונאמי במספר מדינות באגן האוקיינוס השקט | ביפן פינו תושבים מאזורים חופיים בשל חשש לגלים בגובה של עד שלושה מטרים, בארה"ב הוכרזה התרעת צונאמי בהוואי, קליפורניה, אלסקה ומדינות נוספות (בעולם)