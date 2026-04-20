פריחת הדובדבן ביפן ( צילום: Shutterstock )

מסורת יפנית עתיקה של תיעוד פריחת הדובדבן בקיוטו, המשתרעת על פני יותר מ־1,200 שנה, כמעט ונקטעה בשנה האחרונה - אך ניצלה ברגע האחרון. הנתונים, שנאספו ברציפות מאז שנת 812 לספירה באמצעות יומנים, רשומות חצר קיסריות ומסמכים היסטוריים, מהווים כיום אחד ממאגרי המידע האקלימיים הארוכים והמשמעותיים בעולם.

מי שעמד מאחורי תחזוקת המאגר בעשורים האחרונים היה פרופ' יאסויוקי אאונו מאוניברסיטת אוסקה מטרופוליטן, שהקדיש את חייו לאיסוף ולניתוח תאריכי שיא הפריחה של עצי הדובדבן בקיוטו. אאונו הלך לעולמו באוגוסט 2025, לאחר שהספיק לתעד את עונת הפריחה של אותה שנה - אך הותיר אחריו שורה ריקה לשנת 2026. מותו עורר חשש ממשי לעתיד המאגר. טונה אציסו, מדען נתונים מארגון Our World in Data, פתח ביוזמה למציאת מחליף, אך נתקל בקושי: התפקיד דורש שילוב נדיר של מומחיות בוטנית והיכרות מעמיקה עם זן הדובדבן הספציפי (Yamazakura) באזור אראשיאמה בקיוטו. ניסיונות לגייס מוסדות אקדמיים ושירותי מזג אוויר לא נשאו פרי.

לבסוף, נמצא האדם שימשיך את המסורת: גנקי קטטה, ביופיזיקאי סביבתי מטוקיו, המזוהה עם מכון Canon למחקרי מדיניות גלובלית. מינויו שם קץ לחודשים של אי־ודאות, ומבטיח כי אחד המדדים הטבעיים הברורים ביותר לשינויי האקלים ימשיך להיאסף גם בעתיד.

הנתונים עצמם מציירים תמונה מדאיגה. מאז תחילת המאה ה־19, פריחת הדובדבן בקיוטו הולכת ומקדימה: מתאריכים ממוצעים סביב אמצע אפריל לכיוון תחילת החודש. אם באמצע המאה ה־19 שיא הפריחה התרחש סביב 17 באפריל, הרי שבעשורים האחרונים הוא מתקרב ל־5 באפריל - שינוי המתואם עם עלייה של כ־3.4 מעלות צלזיוס בטמפרטורה המקומית הממוצעת.

השיא הדרמטי נרשם בשנת 2021, אז הגיעו העצים לשיא פריחה כבר ב־26 במרץ - המועד המוקדם ביותר זה יותר מאלף שנה. גם בשנת 2026 נמשכה המגמה, כאשר הסוכנות המטאורולוגית של יפן הכריזה על תחילת הפריחה ב־23 במרץ.

לשינויים אלו יש השלכות אקולוגיות רחבות. הקדמת הפריחה עלולה ליצור חוסר תיאום בין עצים למאביקים, ולהגביר את הסיכון לנזקי כפור מאוחרים. מדענים מזהירים כי המשך ההתחממות עלול אף למנוע מזנים מסוימים לפרוח כלל באזורים דרומיים, בשל מחסור בקור חורפי הדרוש להתפתחות תקינה של ניצנים.

המשך תיעוד הנתונים אינו רק עניין של מסורת תרבותית, אלא כלי מדעי ראשון במעלה. בזכות מינויו של קטטה, שורת הנתונים של 2026 לא תישאר ריקה – והסיפור ארוך השנים של פריחת הדובדבן ימשיך לשקף, שנה אחר שנה, את השינויים העמוקים המתחוללים באקלים כדור הארץ.