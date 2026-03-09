רבי דוד דהן ז"ל הלך לעולמו בגיל צ"ד שנים | במשך השנים פעל להקמת בתי כנסת, מקוואות ושיעורי תורה, ובהמשך עבר לבני ברק שם היה ממקימי קהילת "אהל אברהם" | הותיר אחריו משפחה ענפה של רבנים ותלמידי חכמים (דיין האמת)
בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מפרסמים ביום האחרון של השנה נתונים מרתקים על האוכלוסייה בישראל | כמה אזרחים מתגוררים כיום בישראל, כמה מתוכם יהודים וכמה ערבים. כמה נולדו השנה וכמה נפטרו וכמובן הנתון המדאיג - כמה ישראלים עזבו השנה את ישראל ומנגד - כמה עלו לישראל מהתפוצות | הנתונים (חדשות)
רגע לפני סיום שנת תשפ"ה - בל נשכח שבשנה זו נעדרו מאיתנו אדמו"רים וגדולי תורה שנפטרו בזה אחר זה, והשאירו חלל עצום | מיתתם מכפרת, אבל קשה סילוקם כחורבן בית המקדש | סיכום מצמרר של רשימת מאורי אור שהסתלקו ומילאו את הלבבות בדמעות ובכאב והותירו אחריהם חלל ריק עצום | נתחזק יחדיו ונעתיר עבור מאורי אור אשר נותרו בארצות החיים "לקיים בנו חכמי ישראל" | טור מגזין דומע (חרדים)
לרגליום ההילולא של רבי אהרן ברכיה ממודנהזצ"לבעל ‘המעבר יבוק’,שחלבתאריך כ"ותמוז – שורות קצרות על דמותושל מקובל נודע בשערים שחיבוריו הם אבןדרך בתורת קבלת האר"י|עלספרו הנודע 'מעבר יבוק' ושמו המסתורי שנועדלהכין את האדם למותו |“ולאןאתה הולך"(יהדותואקטואליה)
לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן, הלך לעולמו בגיל 89 חוסה "פפה" מוחיקה – לוחם גרילה, אסיר פוליטי ונשיא אורוגוואי לשעבר – שנודע ברחבי העולם כאחד המנהיגים הצנועים ומעוררי השראה בדורו, והותיר אחריו מורשת עמוקה של צדק חברתי, פשטות פילוסופית ומנהיגות נטולת יוהרה (בעולם)