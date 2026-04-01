צוות מחקר בראשות המהנדס האיטלקי פיליפּו ביונדי טוען כי באמצעות סריקות רדאר לווייניות התגלה מתחת לרמת גיזה מבנה סימטרי להפליא לספינקס המפורסם | לדבריו, מתחת לגבעת חול מתנשאת לגובה של כ-33 מטרים עשויה להסתתר אנדרטה עצומה - אך בעולם הארכיאולוגיה הרשמִי מגיבים בספקנות חריפה (בעולם)
טכנולוגיית מעקב זעירה מאפשרת למדענים לעקוב בזמן אמת אחר מסעם האביבי של המונרכים אל הצפון, בעזרת בלוטות' מהטלפונים של נהגים ואזרחים, ומספקת הצצה חסרת תקדים לדפוסי הנדידה ולשינויי האקלים המשפיעים עליה (בעולם)
פריצת דרך בחקר החקלאות החללית: מדענים מטקסס הצליחו להנביט ולגדל חומוס בתנאי אדמה המדמה את רגולית הירח, תוך שימוש בדשן אורגני ממוחזר ופטריות סימביוטיות – צעד חשוב בדרך להקמת חוות חקלאיות על הירח (טכנולוגיה)
מחקר חדש חושף כי תושבים באירופה בתקופה העתיקה לא הסתפקו בעופות ובבשר, אלא בישלו מנות מורכבות שכללו תערובות של צמחים, זרעים ודגים שונים | שילוב של ניתוח כימי מתקדם ובחינה מיקרוסקופית פתח צוהר מפתיע אל המטבח הקדום שלפני יותר מארבעת אלפים שנה (בעולם)
מדענים בסין הצליחו ליצור זן חדש של עגבניות בעל ארומה המזכירה גרעיני תירס חמימים - פופקורן, הודות לטכנולוגיית עריכת גנים מדויקת בהשראת האורז הריחני | הניסוי פורץ הדרך עשוי לשנות את הדרך בה אנו חווים טעם וריח של מזון מהונדס (בעולם)
החוקר הבכיר במשפט נתניהו ביקש הגנה מפני הפללה עצמית וקיבל זאת מבית המשפט | הוא טען כי ברצונו לפרט עוד יותר על המעשים הפסולים שנעשו בחקירות | הוא הודה בעבר שחקר עם צוותו את נתניהו - הרבה מעבר למה שהותר להם (משפט)
מחקר מדעי חדש חושף: תהליך ההתאוששות של שכבת האוזון שעליו עובדים בעולם בעשורים האחרונים יגרום לאפקט התחממות גבוהה מהצפוי, ויפגע ברוב היתרונות האקלימיים של ההסכם הבינלאומי אשר קידם את הפסקת ייצור והפצת חומרים מזהמים | לצד התועלת הגדולה להגנה מקרינה מזיקה, השבת האוזון לאטמוספירה צפויה לחמם את כדור-הארץ 40% יותר מהתחזיות - ובשילוב עם זיהום אוויר בגובה הקרקע, מדובר באתגר עולמי חדש ומורכב (בעולם)
חוקרים מאוניברסיטת נוטינגהאם הצליחו למפות לראשונה את "המתכון המיקרוביאלי" שמעניק לשוקולד את טעמו המעודן - וליצור קהילה מיקרוביאלית סינתטית שמחקה במדויק את תהליך התסיסה המסורתי | הממצאים צפויים לשנות את פני תעשיית השוקולד העולמית, לעבור מייצור טבעי לא צפוי למערכת מוסדרת ומבוקרת, בדומה למהפכה שחוותה תעשיית הגבינה והבירה לפני עשורים (בעולם)
מחקר קליני חדש מציג תקווה לחולי סרטן מתקדמים: הזרקה מקומית של נוגדן מהונדס לגידול לא רק העלימה את הממצא המטופל אלא עוררה תגובת שרשרת חיסונית שהשמידה גרורות באיברים שונים בגוף, תוך הימנעות מתופעות הלוואי החמורות שאפיינו ניסיונות קודמים (בריאות)
חוקרים בינלאומיים הדגימו לראשונה שליטה בנחילי מיקרורובוטים באמצעות אותות קול - שיטה מהירה ויעילה יותר מהתקשורת הכימית המקובלת, עם פוטנציאל לשנות את תחום הרובוטיקה הרפואית, הצלת חיים ושיקום סביבתי (טכנולוגיה)
למה נדמה שתמיד בחרנו בתור הכי איטי? 'חוק מרפי' הוא לא רק המצאה היתולית, למעשה הוא מבוסס על הטיות קוגניטיביות ופסיכולוגיית המעצבים לנו חוויית יום-יום מבלבלת, מתסכלת ולעיתים משעשעת | מסע פסיכולוגי מרתק אל מאחורי הקלעים של "חוקי התור", ההסברים המדעיים לתחושת הכעס כשהתור זוחל, והדרכים שבאמצעותן אפשר - לפחות לפעמים - לשמור על פרופורציות ולצחוק על תעתועי המוח שמתסכלים אותנו בתור בסופר (פסיכולוגיה)
פרויקט החדשני, בשם "Meschers", שנחשף בכנס SIGGRAPH 2025, מאפשר לאמנים ולמדענים לעצב ולחשב גאומטריות שמאתגרות את חוקי הפיזיקה - ופותח דלת להבנות חדשות בתחום התפיסה החזותית ועיבוד תמונה ממוחשב (טכנולוגיה)
מחקר חדש שנעשה בקרב אוכלוסייה מבוגרת בארה"ב מגלה מידע מפתיע: בכד לשמור על בריאות המוח יש לאכול לכל הפחות ביצה אחת בשבוע | ממצאי המחקר הראו כי ישנו הבדל בין נבדקים שאכלו ביצה אחת לשבוע לבין אלו שאכלו רק אחת לחודש | כך החוקרים מוסייפים כי מלבד אכילת הביצים יש לשלב תזונה בריאה המורכבת ממזונות חיוניים נוספים (בריאות)
שיתוף פעולה בין אקדמיה לתעשייה בסין מציב סטנדרט חדש ברובוטיקה עם רובוט כלב מהיר, חזק וחכם ששובר שיאים | הכלב, שישמש למטרות סיוע רבות, נמצא בשלבי פיתוח מתקדמים ומהווה הבטחה גדולה לתעשיית הרובוטיקה הסינית (טכנולוגיה)
מנהג
ישראל להרבות במאכלי חלב בחג השבועות –
אך מדוע היו שנהגו לאכול גם ‘קרעפלאך’
בו ביום?
| טעמים רבים נאמרו בסוד הדברים, אך האם טעם הה'קרעפלאך'
עולה על כולנה?
| מה בין תורה לעולם
הזה?
ומי מקבל מכות בזמן
מתן תורתנו?
(יהדות ואקטואליה)