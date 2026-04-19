ירי טיל טומהוק לעבר מטרה מבוססת יבשה ( צילום: הצי המלכותי האוסטרלי @Australian_Navy )

במהלך דרמטי שמסמן שינוי אסטרטגי במדיניות הביטחונית היפנית, חתמו יפן ואוסטרליה על הסכם ענק לבניית צי פריגטות מתקדמות בשווי מוערך של 14 מיליארד דולר. העסקה, שנחתמה במלבורן בין שר ההגנה היפני שינג'ירו קויזומי לבין עמיתו האוסטרלי, מהווה אירוע נדיר ביותר שבו יפן מאשרת העברת טכנולוגיה צבאית התקפית למדינה זרה.

במרכז ההסכם ניצבת ספינת המלחמה מסדרת "מוגאמי" (Mogami-class), פאר יצירתה של חברת "מיצובישי תעשיות כבדות". מדובר בכלי שיט המשלב יכולות חמקנות מתקדמות, מערכות מכ"ם חדישות וכוח אש קטלני, שייבנה בגרסה מיוחדת המותאמת לצרכי הצי האוסטרלי. שלושת כלי השיט הראשונים צפויים להיבנות במספנות היפניות כבר בשנת 2029. שבירת הכלים: יפן חוזרת לזירה הביטחונית העולמית במשך עשורים שמרה יפן על מגבלות מחמירות בנושא ייצוא נשק, כחלק מהמדיניות הפציפיסטית שאימצה לאחר מלחמת העולם השנייה. אולם המציאות הביטחונית המשתנה במזרח הרחוק, לרבות ההתעצמות הצבאית של סין והאיומים האזוריים, מאלצת את טוקיו לשנות את הגישה. "ההסכם משקף מחויבות בלתי מתפשרת ליציבות האזור", הצהיר שר ההגנה היפני קויזומי במהלך טקס החתימה. המסר ברור: יפן חוזרת להיות שחקנית מפתח בביטחון העולמי, לצד שותפותיה האסטרטגיות במערב. העסקה מהווה הכרזה שקטה אך נחרצת כלפי כל מי שינסה לערער את הסדר האזורי.

מוכנות שיא בדת"קים: טכנאים בודקים את מערכות החימוש של מטוס הקרב לפני היציאה למשימה. ( צילום: חיל האוויר האמריקאי @usairforce )

הפריגטה המשודרגת: מפלצת ימית בדרך לאוסטרליה

הפריגטות מסדרת "מוגאמי" מייצגות את חוד החנית של הטכנולוגיה הימית היפנית. כלי השיט משלבים מערכות נשק מתקדמות, יכולות הגנה אווירית וטכנולוגיות חמקנות שמקשות על זיהוי במכ"ם. הגרסה המיוחדת שתיבנה עבור אוסטרליה תותאם לצרכים המבצעיים הספציפיים של הצי האוסטרלי ולתנאי הפעילות באזור האוקיינוס ההודי והפסיפי.

על פי הדיווחים, העסקה כוללת לא רק את בניית הספינות עצמן, אלא גם העברת ידע טכנולוגי והכשרת צוותים אוסטרליים. מדובר בשיתוף פעולה עמוק שמעבר לעסקת נשק רגילה - זוהי ברית אסטרטגית ארוכת טווח שמטרתה לחזק את הקואליציה המערבית מול האתגרים הביטחוניים באזור.

אימונים צבא יפן ( צילום: צבא יפן | חשבון רשמי )

הקשר הישראלי: כשהמוח ההנדסי כובש שווקים

המהלך היפני מזכיר במובנים רבים את הזינוק הטכנולוגי הישראלי בשוק הביטחון העולמי. בדיוק כפי שישראל ממנפת את היכולות ההנדסיות והמבצעיות שלה כדי לכבוש שווקים עם מערכות כטמ"מ מתקדמות והגנה אווירית, כך יפן משתמשת במוח ההנדסי שלה ליצירת בריתות אסטרטגיות שמשנות את מפת הכוחות.

העסקה מדגימה כיצד מדינות בעלות יכולות טכנולוגיות מתקדמות יכולות להשתמש בהן כמנוף דיפלומטי וביטחוני. היכולת לספק מערכות נשק מתקדמות יוצרת תלות הדדית ומחזקת את הקשרים האסטרטגיים בין המדינות, מעבר לממד הכלכלי הגרידא.

מטוס F-16 בחריין, חמוש ( צילום: חיל האוויר האמריקאי )

מסר לעולם: הסדר האזורי לא ייפגע

מעבר לממד הצבאי והטכנולוגי, העסקה נושאת מסר אסטרטגי ברור. יפן ואוסטרליה מאותתות למדינות האזור, ובעיקר לסין, כי הן נחושות לשמור על היציבות האזורית ועל חופש השיט במים הבינלאומיים. הפריגטות המתקדמות יהוו חלק מהמאמץ המשותף להבטיח את הסדר הימי באזור.

כפי שציין שר ההגנה היפני, מדובר במחויבות ארוכת טווח ליציבות האזור. העסקה צפויה להיות רק השלב הראשון בשיתוף פעולה ביטחוני מעמיק יותר בין שתי המדינות, שעשוי לכלול פיתוחים משותפים נוספים ותרגילים צבאיים משותפים.

עדכונים נוספים על יישום ההסכם והשלכותיו האזוריות צפויים להתפרסם בהמשך.